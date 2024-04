Miguel Herrera reafirma que ya hace planes con Xolos para la próxima temporada

El técnico de los Xolos de Tijuana Miguel Herrera después de sumar la segunda victoria en los últimos 18 juegos a costa del Puebla, que ha disputado al frente del equipo fronterizo anunció que ya hace planes para la próxima temporada tomando en cuenta que el objetivo dentro del proyecto del dueño de la franquicia Jorge Alberto Hank, es apostar por la continuidad en el cuerpo técnico.

Dicho punto de vista lo realizó el ex entrenador de Atlante, Monterrey, Tecos, América, Tigres y ahora Xolos por segunda ocasión al término del juego de este viernes en el inicio de la fecha 16 del torneo Clausura 2024 en que se impusieron 3-1 al Puebla, con goles del colombiano José Zúñiga, Efraín Álvarez y Kevin Castañeda.

¡Revive el triunfo de La Jauría! 💪



Resumen | J16 | 🐕 🆚 🎽 pic.twitter.com/fgkfvhahWj — Xolos 🐕 (@Xolos) April 20, 2024

“No necesito que me digan si sigo o no, tengo contrato hasta el 2026 y estamos platicando ya y planeando lo que sigue. Primero tengo que pensar quién se va a ir, muchas cosas que tenemos que aterrizar, desafortunadamente para el proyecto que tenemos quedamos fuera, pero tendremos tiempo”, expuso el estratega en los momentos en que ha surgido la versión de que la directiva de Xolos busca al argentino Nicolás Larcamón para hacer un golpe de timón en el cuadro fronterizo.

Empero, Herrera sabe que después de las victorias sobre FC Juárez y Puebla, podrían servir de punta de lanza para que la directiva apueste por la continuidad, tomando en cuenta que en la mayoría de partidos del torneo Clausura 2024, los Xolos fueron un equipo que estuvo siempre cerca de ganar más partidos, pero los imponderables evitar sumar más puntos.

“Ha sido un torneo de altibajos, como dije muchas veces, el equipo juega bien, hay cosas buenas por lapsos, pero con errores puntuales que no nos dejaron despegar. Yo no festeje, la verdad es que después de tanta mala circunstancia, había que regalarles un triunfo. Está en nuestras manos no pagar la última multa”, destacó.

Dicha postura concuerda con lo que le dijo en el transcurso de la semana a La Opinión, respecto a que la directiva le ha informado que apostará por la continuidad y que esta decisión no tiene nada que ver con su amistad con el propietario del equipo Jorge Alberto Hank, “creo que ese tipo de conceptos de que todo se debe a la amistad está fuera de lugar. Uno como técnico está consciente de que cuando deban tomarse las decisiones se harán como en su momento lo hicieron Santiago Baños en el América, Luis Miguel Salvador, Jorge Urdiales, y José Ornelas en el Monterrey, Toño Leaño en Tecos, José Antonio García en el Atlante y Mauricio Culebro en Tigres”.

Miguel Herrera, en su exposición al finalizar este encuentro contra los poblanos, dejó en claro que tiene la intención de cumplir su contrato hasta 2026 con los Xolos y que dentro del plantel fronterizo, “se analizarán los cambios en el plantel, donde la intención es apuntalar y no realizar una limpia, ya que el equipo está diseñado para luchar por la liguilla y no para evitar el pago de la multa de la zona de descenso”.

