La Opinión: Comunicación, ingrediente clave para una buena vida familiar

Conversamos con Claudia Powell sobre un tema bastante fuerte, pero que influye mucho en las comunidades latinas e hispanas en Estados Unidos.

En el pódcast de La Opinión Hoy y hablamos de un tema que es importante poner sobre la mesa y es la comunicación para que nuestros hijos no caigan en algún problema de adicciones de cualquier tipo.

“La comunicación es hablar, pero también escuchar, yo creo que la comunicación entre las familias es importante porque lo que hace es hacer familias fuertes y nos da la oportunidad a todos dentro de la familia de hablar de las situaciones de nuestros valores que es lo que estamos pasando y pues en Planned Parenthood Los Ángeles tenemos temas en la comunidad”, aseguró Claudia Powell.

Powell apuntó que “es la comunicación familiar y la importancia de abrir esas líneas entre padres e hijos y hablar de temas difíciles como la prevención de drogas, como es hablar del de la sexualidad, estos temas en nuestra comunidad realmente no se escuchan porque hay veces no abrimos esas líneas de comunicación y no tenemos esos espacios, pero yo creo que tener las herramientas para hablar con nuestra familia de temas difíciles es muy importante”.

¿Cómo podemos fortalecer esta comunicación?

Claudia Powell: “yo creo que lo más importante es estar abierto a escuchar cosas de nuestros jóvenes que tal vez no estamos acostumbrados, como comunidad latina en muchas ocasiones estamos pensando que no sabemos que responder cuando nos hacen alguna pregunta, pero yo creo que escuchar que es la pregunta”.

“Escuchar también de ellos tal vez tienen más experiencia han escuchado muchas cosas más lo que ha hecho los teléfonos celulares en este tiempo, es que les dan más oportunidades a nuestros jóvenes a que busquen dentro de las redes sociales, dentro de los medios de comunicación y cualquier pregunta que ellos tienen entonces cuando tenemos una conversación con ellos. Primeramente, yo creo que es darles el espacio, buscar espacios donde no hay mucho ruido, una de las cosas que me funcionaba a mí cuando mis hijos estaban creciendo era cuando íbamos manejando porque no me estaban viendo la cara ni yo tampoco le estaba viendo la cara, pero yo les preguntaba cómo te fue tu día y tener estos espacios donde estás solo con uno de tus hijos que no hay mucha gente y yo creo que esas oportunidades nos dan el espacio para tener la conversación”

“Y aparte de eso, para que ellos nos respondan honestamente, otra de las cosas que es importante para pasar nuestros valores es a nuestros hijos, porque nuestros valores lo que nosotros quisiéramos, pero al final del camino también estar abierto de que nuestros valores no necesariamente va a ser lo que ellos quieren hacer, nosotros podemos pensar en que nuestro valor es que no tenga una relación sexual tempranamente que se case sin tener una relación sexual tempranamente, pero tal vez esa no es la idea, pero nosotros al pasarle ese valor que estamos dando conciencia de qué es lo que nosotros quisiéramos”.

“Al final del camino yo creo que le estamos dando también el poder a ellos, para que ellos tomen decisiones e informadas de temas como prevención de drogas, como prevención de un embarazo tempranamente, yo creo que esta idea de hablar de estos temas difíciles en la comunidad es muy importante porque hacen nuestras familias fuertes sabemos que cuando hablamos de temas difíciles nos puede dar la oportunidad de poder tener esa relación intensa e importante que tenemos que tener con nuestros hijos para el resto de nuestra vida”.

