Caitlin Clark firmará un histórico contrato de patrocinio con Nike por $28 millones de dólares

De acuerdo con The New York Times y The Athletic, la novata de la WNBA Caitlin Clark tiene todo listo para firmar un contrato de patrocinio con Nike por los próximos ocho años a cambio de la increíble cifra de $28 millones de dólares