Celine Dion relata cómo enfrenta la enfermedad neurológica que padece

Hace dos años Celine Dion informó que le diagnosticaron el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad neurológica que provoca espasmos y dolor intenso en varias partes del cuerpo. Ella sabe que no hay una cura, pero ha aprendido a vivir con los síntomas.

En una entrevista para la edición francesa de la revista Vogue (en la que modeló vistosos atuendos), la cantante canadiense declaró que cada día enfrenta este duro reto: “No he vencido la enfermedad, todavía está dentro de mí y siempre lo estará. Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello”.

Cinco días a la semana Celine se somete a terapias físicas, incluyendo ejercicios vocales, que la mantienen activa. “Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos de las manos, el canto, la voz. A mi modo de ver, tengo dos opciones: o entreno como un atleta y trabajo muy duro, o me desconecto y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y canto para mí misma. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”

La última vez que la cantante salió de gira fue en 2020; el año pasado tuvo que cancelar definitivamente las fechas que tenía programadas porque los dolores eran intensos. A pesar de eso, ella no pierde la esperanza de regresar a los escenarios: “No lo sé…Mi cuerpo me lo dirá. Por otro lado, no quiero simplemente esperar. Es difícil, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más difícil. Mañana es otro día. Pero hay una cosa que nunca parará, y es la voluntad. Es la pasión. Es el sueño. Es la determinación”.

Los recuerdos que Celine tiene de todas sus giras, y especialmente los comentarios que le hacían sus fans es lo que la ha motivado a continuar con sus tratamientos y mantener una esperanza: “La gente siempre venía a verme cantar. Y esa, para mí, fue la prueba de que era, y que soy, una auténtica cantante. Una cosa es segura: amaré cantar hasta el día que muera”.

