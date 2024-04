El documental “I Am”, sobre la vida de Celine Dion, se estrenará el 25 de junio

A principios de este año se dio a conocer que la directora Irene Taylor estaba por terminar el documental “I Am”, sobre la vida de la cantante Celine Dion. Ahora todo está listo para el estreno de este trabajo, y será en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

“I Am” presentará una serie de entrevistas con Dion, quien comenzó su carrera desde muy pequeña, obteniendo fama mundial a partir de 1991 y logrando sencillos de éxito como “Beacause You Loved Me”, “Where Does My Heart Beat Now” y “My Heart Will Go On” (tema de la película “Titanic”). La artista de 56 años también hablará sobre la enfermedad neurológica que padece desde 2022, conocida como el Síndrome de la Persona Rígida y que provoca dolor y dificultad en los movimientos.

El equipo de Celine publicó en la cuenta oficial de Instagram de la cantante un mensaje en el que describen el contenido del documental, que se estrenará el 25 de junio: ““I Am: Celine Dion” nos ofrece una mirada cruda y honesta detrás de cámaras de la lucha de la icónica superestrella con una enfermedad que le cambia la vida. Este documental inspirador, que sirve como carta de amor a sus fans, destaca la música que ha guiado su vida y al mismo tiempo muestra la resiliencia del espíritu humano”.

Debido a esa enfermedad Celine Dion tuvo que cancelar definitivamente las fechas de los conciertos que daría en 2023. Hace dos meses la cantante hizo una sorpresiva aparición en la entrega de los premios Grammy, luciendo un vestido de la firma Valentino y provocando que el público la ovacionara de pie. Ella dijo: “Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo de verdad, de corazón”.

Desde que comenzó la producción del documental Celine publicó un mensaje en el que expresó su interés por compartir con la gente sus desafíos personales tras recibir el diagnóstico: “Los últimos dos años han sido un gran desafío para mí; el viaje desde descubrir mi enfermedad hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina. A medida que continúa el camino para reanudar mi carrera como cantante, me he dado cuenta de cuánto he extrañado el poder ver a mis fans. Durante esta ausencia decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conciencia sobre esta enfermedad poco conocida, para ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico”.

