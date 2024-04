Cristian Castro termina su relación con Ingrid Wagner

El mes pasado Cristian Castro dio a conocer que había iniciado una relación con la abogada y artista plástica Ingrid Wagner; ahora ésta ha informado que el noviazgo terminó, pero ambos han quedado en muy buenos términos.

Wagner (quien tiene cinco hijos y vive en Tucumán, Argentina) envió una serie de mensajes al periodista Gustavo Adolfo Infante, comentando cómo el romance llegó a su fin: “La verdad que lo amo a Cris. Es espectacular. Fue una relación cortita, pero muy linda. Es un hombre muy valioso. La pasamos increíble. Fue caballero, súper cariñoso, la verdad es que a mí me encantó. Me encantó cada detalle que tuvo conmigo. Me fue a buscar dos veces al aeropuerto de Londres con flores. La verdad que es muy lindo”.

Ingrid dijo que los compromisos laborales del cantante mexicano (quien se encuentra de gira con Yuri) y la distancia que los separa hacen que sea imposible continuar la relación: “Le dimos fin porque bueno, como que tenemos vidas totalmente diferentes. Yo vivo en Tucumán, tengo hijos…No podía seguir el ritmo viajando, y bueno, entonces decidimos terminar la relación en buenos términos. Descubrí un Cristian que la verdad me sorprendió y me llenó de emoción. Yo la pasé muy bien y no funcionó, pero bueno, quizá más adelante, cuando él esté más tranquilo, porque está con muchísimos éxitos, muchas fechas…como que yo tampoco quiero interrumpir su trabajo”.

Desde hace algunos días tanto Cristian como Ingrid retiraron de sus respectivas cuentas de Instagram todas las fotografías que los mostraban juntos (hasta el momento él no ha hecho ninguna declaración sobre el rompimiento). Apenas en febrero Castro terminó su noviazgo con otra chica, Mariela Sánchez, también argentina y que súbitamente abandonó México, luego de una discusión a causa de que Cristian vio en su teléfono fotografías en las que aparecía acompañada de un amigo.

Sigue leyendo: