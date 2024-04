Karina Banda reveló cuál es uno de sus miedos durante la intimidad

El programa “Desiguales” de la cadena Univision ha brindado la oportunidad a que el público conozca más sobre sus conductoras y se hable sobre temas que no son comunes dentro de la pantalla chica. Tal fue el caso de la más reciente emisión, donde la presentadora Karina Banda se mostró más vulnerable que nunca al compartir uno de sus miedos dentro de la intimidad.

En esta ocasión, la temática del programa fueron los juguetes sexuales y no pasó mucho tiempo antes de que la esposa de Carlos Ponce se proclamara “aterrorizada” por ellos.

“Yo les voy a confesar, a mí me acaban de regalar uno el año pasado y no lo he sacado ni de la caja. Como que lo veo de lejos, así, y como que me da miedo”, confesó ante la mirada atenta de Adamari López, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y la Dra. Nancy.

Al ser cuestionada sobre la razón detrás de su negativa a recurrir a dichos dispositivos, Karina Banda argumentó que podría tratarse de la ideología con la que creció.

“Me siento rara porque uno crece con la idea de que eso está mal, tú ves juguetes sexuales y piensas: ‘esta es un enferma sexual’. Uno siempre relaciona, o al menos yo, el sexo con el amor, yo tengo sexo o hago estas cosas con la persona que amo. Entonces, ¿por qué voy a agarrar un aparato?”, dijo.

A pesar de ello, la mexicana se mostró receptiva ante las experiencias que el resto de sus compañeras de escena compartieron durante el programa.

