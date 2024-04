Ryan García no está seguro de darle la revancha a Devin Haney: “Está dañado”

Ryan García no está seguro de darle la revancha a Devin Haney porque piensa que “ahora está dañado” después de vencerlo de manera impresionante por decisión mayoritaria de los jueces el pasado fin de semana en el Barclays Center de Nueva York.

En declaraciones a la prensa publicadas por Fight Hype, García expresó que no tendría problema en enfrentarlo nuevamente porque opina que será aún más fácil derrotarlo, pero cree que Haney no debería estar pidiendo un segundo duelo contra él después de la paliza que le propinó.

“Primero tengo que ver si Devin Haney volverá a ser el mismo. Pero si quieren intentarlo de inmediato, esta vez será más fácil porque ahora está dañado. No me importaría pelear con él otra vez. Pero si yo veo que a mi hijo le están azotando el trasero de esa forma, no hago la revancha ni por un minuto”, dijo.

Devin Haney perdió su invicto ante Ryan García, pero mantuvo su cinturón porque el californiano no dio el peso. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

A pesar de que Devin Haney era el favorito en las casas de apuestas, Ryan García dio la sorpresa al derribar en tres ocasiones a The Dream durante la pelea y llevarse la mayor victoria de su carrera en las tarjetas por decisión mayoritaria de los jueces (112-112, 114-110 y 115-109).

Como King Ry llegó pesando tres libras de más y tuvo que pagar $1.5 millones de dólares tras una apuesta que hizo con su rival, el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estuvo en juego, pero el estadounidense aún continúa siendo el campeón a pesar de que salió derrotado y pidió la revancha.

Desde que se anunció el combate entre Devin Haney y Ryan García todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y las redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero al parecer todo fue un troleo y The Dream cayó en el juego de su rival.

Ambos pugilistas tienen una gran rivalidad desde que eran amateurs y en donde se enfrentaron en seis ocasiones con tres victorias para cada lado. Ahora como profesionales, García desempató el marcador y le propinó la primera derrota de su carrera a Haney.

Ryan García derribó en tres ocasiones a Devin Haney con su mano izquierda y se llevó la victoria más grande de su carrera. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, se convirtió en campeón de las 140 libras al derrotar a Regis Prograis el pasado mes de diciembre y perdió su invicto ante King Ry en su segunda actuación en la división. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y una derrota.

Sigue leyendo:

· Ryan García se sincera sobre su comportamiento antes de vencer a Haney: “Estoy pasando por muchas cosas”

· Óscar de la Hoya dice que Ryan García demostró que es la cara del boxeo: “Sorprendió al mundo”

· Ryan García vence a Devin Haney luego de derribarlo tres veces en la sorpresa del año