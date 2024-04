Evita estos 8 productos para el hogar en Dollar Tree durante la primavera

Aunque en cualquier temporada siempre será un buen momento para visitar las cadenas minoristas y aprovechar los descuentos que tienen, en Dollar Tree por ejemplo se pueden comprar artículos desde los $1.25 dólares.

Sin embargo, hay ciertos productos que según los compradores no valen la pena adquirirlos durante la temporada de primavera, ya que no tienen ese equilibrio entre precio y calidad, por lo que puede hacer que su dinero no sea muy bien invertido.

Es por esa razón, que aquí te recopilamos una lista con los 5 productos para el hogar que debes evitar comprar en Dollar Tree durante la primavera.

Artículos de cuidado personal

No importa la época del año, siempre en Dollar Tree se consiguen ofertas de producto para el cuidado personal, que van desde champús hasta cosméticos, pero lo mejor antes de comprarlos es evaluar su calidad y costo por unidad ya que por el hecho de que cueste $1.25 dólares puede que llegue a ser una imitación del original, sobre todo si se buscan productos para pieles sensibles.

Baterías

Según la analista de consumidores, Julie Ramhold “si bien es posible encontrar una o dos marcas reconocibles de baterías en Dollar Tree, el problema es que los precios aún no serán muy buenos; se puede obtener una mejor oferta comprando al por mayor, y no hay garantía de que esas las baterías están incluso nuevas”, dijo.

Bombillas

Para que las bombillas duren más tiempo es importante que sean de buena calidad, y las de Dollar Tree no suelen ser la mejor decisión según Zach Dannett, experto en compras de viviendas y cofundador de Tumble “es mejor comprar las bombillas en tiendas como Home Depot, así puedes estar seguro de que no causarán ningún peligro eléctrico”, destacó.

Azulejo de pared adhesivo

Aunque parecen una buena idea de diseño y decoración para el hogar fácil y sencillo de colocar, de acuerdo con Dannett lo mejor es no comprar las de Dollar Tree. “No recomiendo comprar revestimientos en Dollar Tree porque están hechos con adhesivo de baja calidad. Pueden ser una opción de decoración económica, pero se caerán de las paredes en menos de una semana”, dijo el experto en compras.

Vitaminas, Suplementos y Medicamentos

Para quienes buscan abastecerse de medicamentos y suplementos antes del verano, es probable que estén pensando en las ofertas de primavera, pero para Todd Stearn, fundador y director ejecutivo de The Money Manual “podría resultar tentador reemplazar sus productos de marca con otras marcas que tengan ingredientes iguales o similares”, advirtiendo que lo mejor es resistirse a la urgencia de comprarlas económicas en cadenas minoristas.

“Los suplementos y medicamentos de alta calidad, incluidas hierbas, vitaminas y medicamentos para el resfriado y las alergias, pueden resultar costosos”, dijo; sin embargo, adquirirlas en Dollar Tree no siempre son de la mejor calidad.

