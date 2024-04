¿Qué está causando el cierre de las tiendas minoristas de dólar en EE.UU.?

Durante los últimos meses todo parece indicar que la situación económica del país ha estado afectado algunas cadenas minoristas sobre todo las de dólar que no solo están reduciendo la plantilla de trabajadores, sino que también han estado cerrando algunas de sus ubicaciones e incluso declarándose en quiebra.

La alta inflación, el aumento de robos minorista y la transición al e-commerce son parte de las razones por las cuales ciertos minoristas están tomando estas decisiones. Según datos de Coresight Research tan solo el año pasado hubo un 80% de cierres minoristas, eso equivale a aproximadamente unas $4,000 tiendas en todo el país.

Persistentes problemas económicos en Family Dollar y 99 Cents Only

Ya para este año se esperaba que minoristas como Family Dollar, entre otros anunciaran sus cierres; no obstante, recientemente a la lista se agregó 99 Cents Only quien detalló en un comunicado que no solo cerrará sus 371 tiendas en todo el país, sino que también evalúa declararse en bancarrota tras los problemas económicos que enfrenta.

99 Cents Only está evaluando declararse en quiebra. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

Según Mike Simoncic, director ejecutivo interino de 99 Cents Only “desafortunadamente en los últimos años la cadena ha presentado desafíos significativos y duraderos en el entorno minorista, incluido el impacto sin precedentes de la pandemia de Covid-19, la cambiante demanda de los consumidores, los crecientes niveles de merma, las persistentes presiones inflacionarias y otros obstáculos macroeconómicos en contra”, dijo.

Por su parte, el anuncio del cierre de 1,000 tiendas de Family Dollar se conoció el mes pasado, aunque el minorista es de Dollar Tree y cuenta con 8,000 tiendas en todo el país, al parecer la adquisición en el 2015 por 8.500 millones de dólares no dio los frutos que se esperaban

Familly Dollar fue adquirida por Dollar Tree en el 2015. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

Al respecto, Neil Saunders, director general de GlobalData comentó que la compra de Familly Dollar “no ha causado más que problemas a Dollar Tree. Básicamente, casi diez años después, Dollar Tree todavía está examinando el desastre que heredó y no ha podido revertirlo por completo”, expresó.

Otras cadenas que anunciaron cierres

Para los próximos tres años, el plan de Macy’s es el cierre de unas 150 tiendas debido al bajo rendimiento de las mismas. Mientras se enfoca en expandir sus marcas de lujo como: Bloomingdale’s y Bluemercury.

Walmart también ha cerrado varias de sus sucursales tanto en California como en otros estados “no existe una causa única por la que una tienda cierra y nuestra decisión se basa en varios factores, incluido el desempeño financiero histórico y actual, y está en línea con el umbral que guía nuestra estrategia para cerrar ubicaciones con bajo rendimiento”, dijo Brian Little, portavoz del minorista.

