Frustración en las Águilas del América luego del partido contra el Pachuca

Las Águilas del América no pudieron hacerse fuertes en su casa. El calor del Estadio Azteca no fue suficiente para que el conjunto azulcrema pasara del empate 1-1 ante los Tuzos del Pachuca. La semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf se definirá en la vuelta, pero André Jardine reconoció su frustración.

En los primeros minutos del partido, el Club América inclinó la cancha y logró arrinconar a los Tuzos. Alejandro Zendejas marcó en 1-0 a los 12 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el conjunto de Guillermo Almada fue poniéndose firme con el pasar de los minutos y crecieron en su juego.

“Un partido duro, como imaginábamos, queríamos vencer, era un partido donde buscábamos una ventaja, era el objetivo que teníamos (…) necesitamos tomar decisiones que marcaran la diferencia, Pachuca crece en el juego, encuentran un gol, nos echan atrás (…) Hay un poco de frustración por no ganar, pero la llave está abierta”, explicó Jardine en conferencia de prensa.

Andrés Micolta logró el empate en el marcador a los 40 minutos del primer tiempo. Los Tuzos del Pachuca demostraron que no entregarán fácilmente esta serie y serán un rival complejo para el Club América, uno de los grandes favoritos para levantar la Concachampions.

“Es normal, estamos enfrentando partidos duros (…) Para mí es normal, una semifinal contra un equipo que tiene su identidad, es casi un clásico en México, siempre se enfrentan en instancias finales, hay que entender esto. Este tipo de partidos se definen en detalles, nos costó la pelota parada”, agregó.

André Jardine ya piensa en la vuelta

Con la serie 1-1, la semifinal de la Concachampions se definirá en el Estadio Hidalgo. El Pachuca corre con ventaja por el factor de la localía y por haber marcado un gol en condición de visitante. A pesar de que el empate sin goles clasifica al Pachuca, André Jardine ve improbable que el próximo partido finalice sin anotaciones.

“Este duelo no me parece que el factor local haga diferencia, recuerdo un 3-0 en el Pachuca aquí en el Azteca, un 3-0 en Pachuca para América. (…) Difícilmente terminaremos sin goles, el empate 0-0 es improbable, a partir de dos nos favorece, pero América no piensa otra cosa que dar lo mejor siempre y sacar el resultado en el siguiente partido”, concluyó.

Los Tuzos del Pachuca recibirán al Club América el martes 30 de abril. Este partido tendrá como escenario el Estadio Hidalgo. Ambos clubes están a un paso de disputar la final de la Liga de Campeones de la Concachampions.

Sigue leyendo:

– América desaprovecha el Azteca en amargo empate por 1-1 en el duelo de ida de semifinales de la Concachampions

– Xabi Alonso y su guiño al Club Atlas

– André Jardine le respondió a Gerardo Martino por sus críticas sobre el Club América

– Exjugador de la Liga MX fue agredido en un partido del fútbol colombiano