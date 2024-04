Leyenda del fútbol argentino Carlos Tevez sufrió dolores en el pecho y quedó internado por cautela

La leyenda del fútbol argentino y de Boca Juniors, Carlos Tevez, fue atendido en un sanatorio de San Isidro como consecuencia al haber presentado fuertes dolores en el pecho lo cual alarmó a todos los presentes en ese instante. Si bien en un principio se informó que el actual director técnico de Independiente de la Liga argentina, había quedado internado y se notificó que “Se le realizaron estudios de laboratorio y dieron bien. En guardia se van a repetir en unas horas”. “Carlos se va a quedar internado en unidad coronaria”, pero no por nada grave sino para poder realizarle muchos más estudios.

El director técnico y ex jugador del Manchester United, Manchester City y la Juventus atraviesa un cuadro de stress y presión alta producto del momento que está viviendo a día de hoy en el club, pero la buena noticia es que se descartó que sufra algún tipo de problema cardíaco. “Igual ampliarán estudios”, precisaron.

🩺 Carlos Tévez seguirá internado por el dolor de pecho: la información del Dr. Capuya



💬"Lo que ha tenido es un espasmo coronario"

💬"Va a quedar internado para control en unidad coronaria"

💬"Puede ser por estrés"

💬"Son dolores tolerantes"

💬"Tiene un ecocardiograma normal" pic.twitter.com/OyAsDfO30J — C5N (@C5N) April 24, 2024

Independiente de Avellaneda habló sobre la salud de Tevez

Desde el club también enviaron un mensaje para mantener en calma a todos los seguidores del equipo y en especial a los fanáticos de Tevez: “Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios. Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo general que suele realizarse”.

“Carlos Tevez quedará internado por precaución hasta que termine de realizarse los estudios correspondientes”.

Gustavo Méndez, periodista argentino también añadió más información en su cuenta oficial de Instagram sobre la salud del ‘Apache’. “Al técnico de Independiente lo están atendiendo en el sector de Unidad del Dolor de la clínica. Se le realizaron los siguientes estudios: electrocardiograma seriado, ecocardiograma y laboratorios seriados con marcadores cardiológicos”.

Actualmente Tevez tiene contrato vigente con Independiente hasta el mes de diciembre del 2026 y a pesar de que los resultados no han sido los más favorables o al menos no los esperados por la directiva, 6 victorias, 5 empates y 3 derrotas en 15 jornadas de la primera fase, el ex jugador del Corinthians de Brasil, recibió un espaldarazo por parte del presidente del equipo rojo, Néstor Grindetti: “Tengo un gran aprecio por Tevez, las cosas no salieron, es así, es evidente, pero me gusta pensar mucho desde el punto de vista estratégico, desde el largo plazo y creo que acá tenemos un proyecto en Independiente que realmente es muy importante”.

🔴 Internaron a Carlos Tevez por un dolor en el pecho



El entrenador de Independiente atraviesa un cuadro de estrés y presión alta. Seguirá hospitalizado hasta que termine de realizarse los estudios correspondientes.



👉🏼 En #MasMañana con @lajeantonio. pic.twitter.com/f4ZCIqKMBx — La Nación Más (@lanacionmas) April 24, 2024

“Si uno ve la cantidad de puntos que, con la conducción de Tevez, Independiente sacó en los dos campeonatos desde que está, realmente estamos en los tres primeros lugares. Yo soy partidario de que Tevez nos siga acompañando. Hablé con Tevez, obviamente estábamos todos golpeados. Un partido como el que fue, y como se fue dando el resultado, nos pegó a todos, a él también, a todo el cuerpo técnico y a los muchachos. Hoy volví a hablar con él, entrenó al equipo, me dijo que iba a seguir entrenando toda la semana”.

Números de Tevez al mando de Independiente

Desde su llegada como técnico del equipo de Avellaneda en agosto de 2023, el ex jugador argentino ha dirigido al club en un total de 29 partidos, sumando un global entre competiciones de 13 victorias, 11 empates y solo 5 derrotas, consiguiendo además un 44.82% de los puntos.

