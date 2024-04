‘La Brujita’ Verón reveló historia inédita de Lionel Messi en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010

Una leyenda viviente del fútbol argentino, ‘La Brujita’ Juan Sebastián Verón, se tomó un tiempo para recordar y hablar cómo fue el primer discurso de Lionel Messi como capitán de la selección nacional de Argentina, en el marco de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. ‘La Brujita’ contó detalles que nunca antes habían sido revelados de la charla que el hoy en día jugador del Inter Miami en la Major League Soccer le dio a sus compañeros de equipo, dos días antes de cumplir 23 años de edad.

El entrenador de dicha selección albiceleste en aquel entonces era otra leyenda del balón pie argentino, Diego Armando Maradona, quien primero otorgó a Messi el dorsal número 10 y posteriormente la cinta de capitán. Fue entonces para el tercer partido del Grupo C ante el seleccionado de Grecia, cuya victoria fue firmada por el gol anotado por parte del delantero Martín Palermo.

‘El Jefecito’ Javier Mascherano había sido el capitán en los dos primeros partidos de la Copa del Mundo en donde la albiceleste coleccionó victorias 1-0 ante Nigeria y luego un contundente 4-1 ante Corea del Sur. Con la clasificación ya en el bolsillo, así como el primer puesto del grupo, Maradona decidió hacer algunos cambios y uno de ellos fue darle descanso a Mascherano contra Grecia y fue así como Messi fue designado capitán y en la previa tuvo la obligación de hablarles a sus compañeros de vestuario.

Messi con la banda de capitán

Uno de los que jugó dicho encuentro fue ‘La Brujita’ Verón, quien recordó aquel momento: “Se trabó en algún momento”, confesó la Brujita en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!. “Es normal. No es fácil hablar delante de un grupo y menos en esa situación. No lo ayudamos. Salió bien”, añadió el actual presidente de Estudiantes de La Plata. Verón reconoció que no tiene casi contacto con el ahora jugador del Inter Miami “Hace mucho no hablo”, comentó.

En dicho partido que Argentina consiguió ganar con marcador de 2-0 ante Grecia, el actual entrenador de River Plate, Martín Demichelis, inauguró el marcador a los 77 minutos. Martín Palermo por su parte selló el resultado luego de dominar un rebote del arquero tras un remate de Messi.

Verón en Copas del Mundo

Verón había jugado los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, pero faltó a la cita de Alemania 2006, cuando atravesaba un gran momento en el Inter de Milán. En ese momento tenía 31 años y posteriormente puso rumbo a Estudiantes de La Plata, y siendo dirigido en ese entonces por un ex compañero de selección, ‘El Cholo’ Diego Simeone fue campeón del Torneo Apertura de aquel año luego de derrotar en el desempate a Boca Juniors, por 2-1 en Vélez.

El nivel que Verón demostró fue tal que ayudó al club a ganar la Copa Libertadores del 2009 y se ganó un llamado entre los jugadores convocados por Maradona para disputar los amistosos previos al mundial y fue así como finalmente se hizo de un lugar en la lista definitiva para Sudáfrica 2010 con 35 años de edad, siendo ese su última copa del mundo.

Argentina luego vencería a México 3 goles por 1 en octavos de final pero en los cuartos sucumbió por goleada 4-0 ante el combinado de Alemania. ‘La Brujita’ siguió jugando en el Estudiantes y se hizo con el Campeonato del Apertura 2010 pero no volvió a vestir la camisa de la selección nacional.

Un hecho histórico

Para 2012 decidió colgar los botines, aunque tuvo dos retornos al fútbol profesional bajo perfil; el primero en 2014 y el segundo en 2017 cuando con 42 años de edad hizo vida en 5 partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se convirtió en el jugador más longevo en jugar el torneo más grande toda Sudamérica.

