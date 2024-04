Controlar el colesterol malo en la niñez puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas en adultos

Un llamado a la acción en la lucha contra las enfermedades cardíacas ha sido emitido por el profesor asociado Costan Magnussen del Baker Heart and Diabetes Institute en Australia. Su reciente investigación, publicada en el Journal of the American Medical Association (JAMA), arroja luz sobre la importancia de abordar los niveles de colesterol desde una edad temprana para prevenir enfermedades cardiovasculares en el futuro.

El estudio, realizado en colaboración con expertos de los Estados Unidos y Finlandia, reveló que las intervenciones destinadas a controlar el colesterol “malo” desde la infancia hasta la edad adulta temprana pueden tener un impacto significativo en la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas prematuras.

La dislipidemia, un trastorno metabólico que se manifiesta a través de niveles anormales de colesterol en la sangre, representa una amenaza silenciosa y potencialmente mortal, especialmente en la infancia. Esta condición se caracteriza por niveles elevados de colesterol LDL (colesterol “malo”) y triglicéridos, que pueden contribuir a la acumulación de placa en las arterias, aumentando así el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El profesor Magnussen enfatiza que las investigaciones muestran de manera contundente que las enfermedades cardiovasculares tienen sus raíces en las primeras etapas de la vida. “Deberíamos iniciar conversaciones sobre la detección y prevención mucho antes en la vida, en lugar de esperar hasta la mediana edad cuando las enfermedades ya están avanzadas y las medidas preventivas pueden ser menos efectivas”, destaca.

La evidencia respalda cada vez más la importancia de abordar estos problemas desde la infancia. Investigaciones recientes del Consorcio Internacional de Cohortes Cardiovasculares Infantiles han vinculado cinco factores de riesgo tradicionales en la infancia, incluyendo el índice de masa corporal, el colesterol total, los triglicéridos, la presión arterial sistólica y el tabaquismo, con enfermedades cardiovasculares fatales y no fatales en la edad adulta.

“El colesterol ‘malo’ anormal en la infancia es una preocupación importante, pero la buena noticia es que la intervención temprana podría tener un impacto positivo en la salud cardiovascular a largo plazo”, señala el profesor asociado Magnussen.

Reducir efectos negativos del colesterol en niños

Los hallazgos de su estudio más reciente destacan una ventana de oportunidad antes de la mediana edad, durante la cual las intervenciones efectivas pueden contrarrestar los efectos negativos de la dislipidemia en la infancia y la juventud sobre el riesgo de enfermedad cardíaca en el futuro.

Aunque reconoce que la detección de lípidos en la infancia puede generar controversia, el profesor Magnussen argumenta que iniciativas como la recomendación de la Academia Estadounidense de Pediatría de realizar pruebas de lípidos a niños de 9 a 11 años desde 2011 son pasos importantes hacia adelante, a pesar de su baja implementación.

“Al menos deberíamos iniciar conversaciones sobre cómo abordar el colesterol alto mucho antes en la vida. Esto puede implicar ser más proactivos en las intervenciones de estilo de vida y aumentar la conciencia sobre este tema desde la infancia hasta la edad adulta temprana, antes de que se traduzca en eventos cardiovasculares graves”, destaca.

Si bien las estatinas pueden ser útiles para algunas personas con predisposición genética, el profesor Magnussen sostiene que la mayoría de las personas con niveles elevados de colesterol podrían beneficiarse de intervenciones más estrictas en el estilo de vida.

Un estudio anterior realizado por su equipo demostró que el asesoramiento dietético desde la infancia hasta la edad adulta redujo significativamente las probabilidades de mantener niveles altos de colesterol LDL.

Es crucial distinguir la dislipidemia en niños de la hipercolesterolemia familiar, una condición hereditaria que resulta en niveles extremadamente altos de colesterol y malos resultados cardiovasculares debido a mutaciones genéticas específicas.

