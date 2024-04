El hermano de Ana Bárbara habla sobre el distanciamiento que tiene con la cantante

Luego de que Ana Bárbara hiciera caso omiso al contenido de la carta en la que su madre expuso supuestos maltratos de Ángel Muñoz a sus nietos, ahora Pancho Ugalde, hermano de la cantante, dio su opinión ante los hechos y reafirmó que ella tiene “acciones irreconocibles”.

Entrevistado para el programa “De Primera Mano”, Ugalde comentó que la señora María de Lourdes Motta llegó muy triste a casa después de ver cómo trataban a los niños: “Es una cosa muy complicada, desgraciada o afortunadamente mi mamá tuvo que alzar la voz para acabar también con todo este enredo que están queriendo hacer para calumniarnos. (Los niños) pues sufrían maltratos psicológicos, con gritos, es lo que ella me dice a mí. Esta persona de la que estamos hablando pues nunca ha sido papá. Hay una línea muy delgada en lo que es corregir a tu hijo, a cruzar la línea de humillarlo, de gritarle y faltarle al respeto. Nada justifica la violencia, en ninguna presentación”.

Pancho dijo que tanto ella como su madre notan que la actitud de la reina grupera ya es muy distinta: “El respeto por mi hermana, por sus relaciones, por cómo ha llevado su vida todos estos años ha sido de nuestra parte; rendirle respeto, apoyarla siempre en sus decisiones. Ahora, me ha tocado defenderla de otros personajes, pero éste sí salió más difícil. Yo no quiero hacerle daño a mi hermana, eso quiero que quede muy claro. En la carta de mi mamá dice que tiene “acciones irreconocibles”. Yo también te lo puedo reafirmar como hermano. Porque aparte de que es mi hermana fue mi amiga. Entonces para mí también ha sido una sorpresa la forma en la que ella se ha dirigido”.

Con respecto a la demanda que Pancho Ugalde interpuso contra Ana Bárbara para exigir su crédito en canciones, comentó: “Yo no amanecí un día con las ganas de decir: ‘Hoy tengo ganas de demandar a mi hermana’. Por supuesto que no, fue una decisión dificilísima para mí. Le mandé decir con mi mamá que quería hablar con ella, con mi papá, con mis hermanos, con todo mundo, que por favor me diera cinco minutos, los cuales siento que me merezco porque fui un colaborador de ella, y no merezco que me corra por la puerta de atrás, porque ni le robé, ni le hice ningún daño, ni la he lastimado jamás. Yo no dependo de mi hermana, nunca he dependido económicamente de ella”.

Pancho dice que durante mucho tiempo fue manager de su hermana, pero que desde hace cinco años no se hablan, debido a la intervención de Ángel Muñoz, la actual pareja de la cantante: “Este hombre aprovechó una diferencia entre mi hermana y un servidor para él entrar en esa coyuntura y mandar que mi hermana aborreciera mamá, aborreciera hermano, aborreciera hijos y aborreciera todo. Mi hermana tiene prohibido por Ángel que si ella se sienta a platicar conmigo se olvida de él, así, con esas palabras. Cuando yo empiezo a hacer mi querella para lo de las canciones él empieza a publicar y a hacer muchas cosas. Él acaba de aparecer hace seis o siete años. No tiene por qué meterse en una situación de hermanos. Eso a mí me molestó también mucho. Yo le advertí a ella y le dije: ‘Hermana, me vas a obligar a que actúe legalmente. Y me manda decir: ‘No importa, haz lo que tengas que hacer. No estoy pidiendo ningún pago, estoy pidiendo reconocimiento de lo que sí hice”.

La señora Motta expuso en su carta que Muñoz tiene un historial delictivo, y Pancho lo confirmó: “Él estuvo en una situación, tengo entendido que por su divorcio. Estoy seguro que se robó un perro. No le tocaba a él y tuvo que ir a la cárcel. Ahí están los papeles. A mi mamá le llegaron esos papeles con ese historial delictivo, aunado a que (Ángel) llegó (usando) otro nombre y a que está metiéndole cosas (a Ana Bárbara) en la cabeza”.

Por último, Pancho Ugalde aclaró que, muy aparte de las acciones legales que ha emprendido, sigue queriendo a su hermana: “Sé que no la está pasando bien, la conozco perfectamente, sé que la situación se le está saliendo de las manos, pero es algo a lo que ella me orilló y nos ha estado orillando. A final de cuentas yo no quiero ningún daño para mi hermana, yo la amo con todo mi corazón y amo a sus hijos. Si hay alguien que ha defendido a mi hermana en esta vida ha sido tu servidor, tanto artísticamente como personalmente”.

