Ricky Martin encabeza el festival LA Pride in the Park 2024

Ricky Martin tiene grandes planes para el mes de orgullo LGBT. En junio, el cantante puertorriqueño encabezará el festival LA Pride in the Park 2024.

El jueves, la Christopher Street West Association (CSW) anunció que el intérprete de “Livin’ la vida loca” sería el primer artista latino abiertamente gay en encabezar el icónico festival, que se celebrará el sábado 8 de junio en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles.

“Estoy encantado de encabezar LA Pride in the Park porque es una oportunidad increíble para celebrar el amor, la diversidad y la igualdad”, aseguró Martin en un comunicado de prensa de acuerdo con Entertainment Tonight.

“LA Pride es un testimonio del poder de la comunidad, el poder de la visibilidad y el poder de defender nuestros derechos. Ser parte de esta vibrante comunidad me llena de orgullo y propósito”, agrega el cantante de 52 años de edad.

De acuerdo con Billboard, el tema del festival de este año es el “Power in Pride”, que celebra la capacidad de la comunidad LGBTIQ+ de vivir de manera auténtica.

“Con su electrizante presencia en el escenario y sus éxitos en los charts, Ricky Martin ha sido durante mucho tiempo una inspiración para millones en todo el mundo”, dijo Gerald Garth, presidente de la junta de CSW/LA Pride, sobre la participación del cantante.

“Su participación en LA Pride in the Park va más allá del mero entretenimiento, simboliza una poderosa afirmación de la identidad queer latina y una celebración de la diversidad dentro de la comunidad LGBTQ+. ¡Estamos deseoso de estar ‘Livin’ La Vida Loca’ mientras desbordamos de orgullo!”, agregó.

El LA Pride in the Park es uno de los festivales oficiales de Pride más grandes de Estados Unidos con una capacidad para 25.000 personas.

Su padre lo alentó a compartir su orientación sexual

Ricky Martin, quien se declaró abiertamente gay en 2010, reveló que su padre fue quien lo animó hace más de una década a sincerarse y compartir su orientación sexual con el mundo.

En una reciente entrevista con Andy Cohen en Watch What Happens Live, Ricky comentó que su papá, quien es psicólogo, le recomendó ser sincero con sus fans. “Me dijo: ‘Rick, necesitas declararlo’. Especialmente cuando me convertí en padre, me dijo: ‘¿Qué le vas a enseñar a tus niños, a mentir?’”, recordó.

Ricky Martin estuvo casado con Jwan Yosef durante seis años. El año pasado, el cantante y el pintor anunciaron su separación.

El cantante puertorriqueño y el pintor sueco se casaron el 10 de enero de 2018, luego de mantener dos años de noviazgo.

Como pareja, tuvieron dos hijos: Lucía, nacida en 2018, y Renn, que nació en 2019; sin embargo, Martin tiene otros dos hijos: los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008.

