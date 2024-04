Cardi B enseña sus atributos en un microbikini y blazer futurista

Una vez más, la rapera dominicana Cardi B hizo de las suyas en redes sociales con una de sus publicaciones. Y es que la famosa optó por dejar al descubierto su silueta de infarto en un look que dejó poco a la imaginación gracias a las diminutas prendas que lo compusieron. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Bodak Yellow” y “I Like it” publicó un carrusel de imágenes donde mostró una sesión de fotos improvisada en la que la estrella del show fue el atuendo que eligió.

Se trató de un look futurista compuesto por una chaqueta tipo “biker” de Balenciaga en colores plateada y negra. La pieza fue combinada con un diminuto bikini negro que se abrazó sus curvas y unas botas de tacón de aguja de la misma casa de moda.

Fiel a su personalidad irreverente, Cardi B se fotografió sobre una mesa de billar en atrevidas poses que no tardaron en desatar una ola de opiniones dividas en la sección de comentarios bajo la publicación.

“Nadie puede llegarle al estilo de Cardi”, “Necesitas un premio en moda, siempre la rompes”, “Nunca me podrán hacer odiarte”, “sirviendo como siempre”, “La más bella del juego” y “Puedes ponerte literalmente todo y lucir increíble”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Cabe recalcar que está no es la primera vez durante las últimas semanas que el nombre de Cardi B encabeza los titulares. La artista que recientemente colaboró con Shakira para el tema “Puntería” no tuvo reparo en expresar su frustración ante aquellas personas que la etiquetan erróneamente como mexicana, cuando sus raíces son dominicanas.

“Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana”, dijo Cardi B en una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta perfil de Instagram. “Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán“, argumentó.

