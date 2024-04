Luis Chávez conquista en fútbol ruso

Luis Chávez logró su deseada primera oportunidad en el Viejo Continente y no la está desaprovechando. El exjugador de la Liga MX se fue a uno de los clubes más importantes de Rusia y está dejando muy buenos registros e incluso goles de alta factura.

Desde un principio, la salida de Luis Chávez fue muy accidentada. El exjugador del Club Pachuca tuvo una destacada participación en el Mundial de Qatar 2022 en medio del fracaso mexicano. Esto hizo que varios equipos se interesaran en él.

Sin embargo, los reportes señalaban que el conjunto mexicano, dueño de su ficha, ponía muchas trabas en la salida del azteca. De hecho, el Feyenoord pudo haber sido su destino, pero al final fue el Dynamo Moscú el club que puso el dinero por el mexicano.

“Cuando Dynamo habló con mis agentes y me lo hicieron saber, estaba muy emocionado. Fue el primer equipo que se puso en contacto con nosotros, sabíamos de la confianza que nos tenía el DT y el club, al igual que el esfuerzo que estaba haciendo. Soy un privilegiado de estar viviendo esto, no había podido venir nadie de la Liga MX. Me siento con mucha responsabilidad, quiero dejar una buena impresión para que más mexicanos puedan venir a esta liga”, dijo Chávez en unas declaraciones recopiladas por Futbol Total MX.

Primer gol de Luis Chavez en Rusia 🇷🇺🇲🇽pic.twitter.com/GvOheGheyn — Analistas (@SomosAnalistas_) November 6, 2023

El aporte de Luis Chávez en Rusia

Adaptarse al fútbol ruso no es una tarea sencilla. El factor climático es el principal problema para los extranjeros y, de hecho, esto también afecta a los equipos en competiciones internacionales porque sus torneos se detienen en plena competencia.

A pesar de ello, Luis Chávez pudo adaptarse paulatinamente a las exigencias del Viejo Continente y puntualmente el fútbol ruso. Hasta ahora el azteca acumula 26 partidos con la camiseta del Dynamo Moscú. El mediocampista de la selección mexicana tiene 4 goles y 2 asistencia en lo que va de torneo.

Además, Luis Chávez ha sido premiado por sus goles de alta factura. En una jornada contra el Akhmat, el exjugador del Club Pachuca demostró lo educada que es su pierna izquierda y marcó un gran gol de larga distancia. Esta anotación fue galardonada como el mejor gol del mes de marzo en el fútbol ruso.

El gol del mes de la Liga Rusa.



LUIS CHÁVEZ 🇲🇽 pic.twitter.com/p7yujktIUT — MT (@MadridTotal_) April 9, 2024

El azteca tiene un contrato con el club ruso hasta junio de 2027. Con 28 años, el azteca aún puede dar un salto más a un torneo de mayor envergadura en Europa. El valor de la ficha de Chávez rondan los $8.5 millones de dólares.

Sigue leyendo:

· Luis Chávez ya lanza sus primeras críticas en el fútbol ruso

· Revelan más detalles de la confrontación entre Lionel Messi y Rayados de Monterrey

· Ricardo Ferretti reveló que le cerró las puertas de Tigres de la UANL a Zlatan Ibrahimović

· Desde México piensan en Javier Aguirre