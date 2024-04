Eminem anuncia su nuevo álbum “The Death Of Slim Shady”

Eminem prepara su espectacular regreso a la escena musical con un nuevo álbum, que llevará por título The Death Of Slim Shady (Coup De Grace). Para anunciarlo, el rapper recurrió a sus redes sociales, publicando un video parodiando los reality shows de investigación policíaca.

En el clip se dan detalles acerca de “la muerte” de Slim Shady, el alter ego que Eminem (cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers III) usa desde principios de su carrera. El rapper 50 Cent hace una aparición, diciendo: “Él no es un amigo, es un psicópata”.

The Death Of Slim Shady (Coup De Grace) estará disponible este verano; será la primera producción de Eminem en cuatro años. Su anterior álbum, Music To Be Murdered By, debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 y generó un sencillo de éxito, “Godzilla”.

Aunque muchas de las canciones de Eminem se centran en un contexto humorístico, sus últimas producciones se han orientado a un contenido mucho más serio. Él creó el personaje de Slim Shady para narrar las letras más atrevidas y violentas; no se sabe si ahora el artista dejará de manejar ese seudónimo.

El trailer del nuevo álbum de Eminem se dio a conocer después de que éste hiciera una aparición en promocionales del Draft de la NFL para ESPN. Aunque él nació en Missouri, a los 12 años llegó a vivir a Detroit junto con su madre; a partir de ahí ha mostrado su preferencia por los Lions, el equipo de futbol local.

