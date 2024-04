Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 29 de abril al 4 de mayo de 2024

En sus predicciones semanales, Mhoni Vidente le dice a cada signo zodiacal qué carta del tarot lo estará gobernando y augura cuáles son sus números y colores de la suerte. Además, le dice sus días mágicos y qué pueden esperar en esta semana que abarca del 29 de abril al 4 de mayo de 2024.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre, que te dice que es el momento con más prisa para solucionar problemas y activar tu desempeño laboral, que vienen cambios repentino y positivos que te darán más fuerza económica.

Van a ser unos días más dedicados a tu profesión y relaciones profesionales. Tu mejor día el martes, tus números mágicos son 07 y 23, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Capricornio, Leo y Virgo.

Van a ser unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos de trabajo, recuerda que te sigue la buena suerte en todo lo económico así que no lo dejes de aprovechar y realizarte más en cuestiones personales.

Días de empezar a arreglar tus asuntos de pagos y ordenar tus pendientes, empezar a realizar todo con muy buena actitud, recuerda que un problema que tiene el Aries es el orgullo, trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes y quedar como amigos, si ya no pueden ser pareja, y verás que te vas a quitar un peso de encima.

En cuestiones de salud, trata ahora sí de ir con un buen médico y quitarte ese malestar de tu presión alta y estrés para que no tengas molestias recuerda que la mejor inversión es uno mismo. Para los Aries que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Sagitario o Capricornio que va a ser muy compatible contigo. Tramitas papelería de visa extranjera.

Tauro

En el horóscopo del tarot, te salió la carta del Loco, que sin duda te dice que son tiempos de madurar y pensar más en tu estabilidad emocional, buscar una buena pareja sentimental, que liberes de sentimientos de culpa y no cargues con problemas que no son tuyos.

Serán unos días de festejos y llenarte de buenas energías en tu vida. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 26 y 31, tu color es el blanco y azul fuerte, tus signos compatibles Virgo, Capricornio y Aries.

Días de mucho trabajo y estar en actualización tu puesto laboral, recuerda que no debes de estresarte y ponerte de mal humor, que todo vas a poder resolver, así a llenarse de paciencia en estos días.

Recibes un dinero extra por cuestiones de comisiones y te dan tus utilidades que debes de ahorrar para hacer crecer más tu patrimonio. Terminas una relación de pareja y decides estar un tiempo solo y crecer más en lo personal, pero no eso no te quita lo conquistador que eres y el estar conociendo personas compatibles contigo, pero solo trata de estar como amigos y no tener nada formal para que puedas disfrutar tu soltería.

Te recomiendo que este día que cumples años prendas una veladora de color blanca y te pongas ropa nueva de colores fuertes para atraer las energías positivas a tu vida. En tu trabajo va a venir algunos problemas de tus compañeros, pero nada fuerte, solo malos entendidos así trata de siempre razonar antes alterarse.

Trata de cuidarte de problemas de intestino o estómago, recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de tener una buena alimentación y ejercicio para verse de lo mejor.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, que significa que son tiempos de crecer más en lo económico y dejar a un lado las inseguridades, que verás la luz al final del túnel y sentirás como todo se vuelve a ordenar mejor, tendrás nuevas oportunidades de trabajo, analízalas bien y busca los cambios mejor para tu vida.

Tu mejor día es el jueves, tus números 01 y 25, tus signos compatibles Libra, Acuario y Aries, tu color es el rojo y azul. Días de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu trabajo, por fin te reconocen tu desempeño laboral y eso te hará sentir de lo mejor.

Van a ser unos días de muchas juntas con tus jefes para hacer los cambios necesarios en la empresa para estar de lo mejor. En estos días vas a estar pensando mucho en alguien que se fue de tu lado y es normal, recuerda que tu signo es muy difícil que se desprenda de personas, pero trata de ocupar tu mente en el ejercicio y un curso de superación personal y verás que pronto se te va a quitar esa tristeza.

Recibes una invitación para salir de viaje en estos días con tu familia, tú hazlo que eso te va a ayudar a convivir más con tus seres queridos.

Te llega un dinero extra por tus utilidades o la venta de un coche, trata de invertir en tu casa que eso te va a servir mucho en tu futuro. Te piden un dinero prestado, te regalan una mascota, recuerda que tu signo tiene los dos polos del cerebro muy abiertos y eso te hace ser una persona con mucha astucia y percepción de lo que pueda pasar, así que no dudes en seguir tu intuición.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, que te dice que es el momento de llegar a acuerdos y trata de quitarte problemas legales, así tener ya una estabilidad en tus emociones, si estás pasando por un divorcio solucionarlo rápido, si tienes una deuda pendiente pagarla y así quitarte situaciones negativas que no te dejan avanzar.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 02 y 23, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Aries, Acuario y Libra. Días de buenas energías alrededor de tu signo, vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo extra.

Tramitas tu visa americana y pasaporte, recibes una invitación para salir de viaje, tramitas un crédito bancario para un departamento, sabrás de un embarazo familiar que te va dar mucha alegría, cuidado con los celos trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón. A los Cáncer que están solteros van a ser unos días de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo así que vístete de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa.

Los Cáncer van a estar más comunicólogos y con una gran fuerza para realizar cualquier negocio con éxito que se les presente y también el comenzar una nueva etapa de estudios universitarios que te darán mucho triunfos en el futuro y te indica que es el momento de mover las energías y si puedes cambiarte de casa, hazlo o si quieres viajar realízalo, que te va a ir de lo mejor y también te recomienda ponerte algo de oro o plata para atraer la abundancia.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que te dice que tienes los astros y la buena suerte a tu favor, que no lo dudes, que son tiempos de crecer económicamente y tener más estabilidad laboral. Esta carta te recomienda poner un negocio propio que se te dará sin problemas, cuidado con los robos o pérdidas, sé más precavido.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 19 y 27, tus signos compatibles Aries, Sagitario y Géminis, tu color es el rojo y verde, trata de no caer en estrés recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para liberar las energías negativas es el ejercicio.

En tu trabajo se avecinan cambios muy importantes en cuestiones de reacomodo de personal, así que trata de hablar con tus superiores para que te consideren para un mejor puesto. En cuestiones amorosas, vas a estar de lo mejor con tu pareja van a ser unos días de mucha compatibilidad y pasión. Ten cuidado con problemas de espalda baja, recuerda que debes de siempre estar con mucha cautela con los accidentes.

Te invitan a una boda, recibes una beca de estudios para el extranjero, para los Leo te indica que debes de tener una gran transformación en lo personal y dejar atrás todo lo negativo en el pasado, recuerda que estás en una catarsis es decir renacer y levantarse después de caído así que en estos días trata de hacer cualquier cambio que tengas en mente y te recomienda que te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa para atraer más la abundancia.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que te indica que el dinero va a fluir a manos llenas, que es el momento de hacer inversiones en tu vida, que esta carta también que desconfíes todos los que te rodean y siempre te trates de proteger de los enemigos ocultos, que te dediques a lo que más te apasiona en la vida para que encuentres la felicidad.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 05 y 09, tus signos compatibles Aries, Tauro y Capricornio, tu color de la suerte rojo y naranja, en cuestiones de trabajo te viene una revisión laboral así que trata de poner en orden todo lo que tengas pendiente.

Cuídate de problemas de nervios y estás en mucha presión, trata de hacer ejercicio y comer saludable para que tu vida esté mejor. Van a ser unos días de recordar un amor del pasado, tú trata de quedar en paz y volverte enamorar que estos días el amor va a estar en tu signo con más fuerzas.

Te buscan para invitarte a una boda o bautizo, realizas el cambio de tu coche por unos más reciente, no dejes de estudiar, recuerda que tu signo siempre debe estar aprendiendo para que pueda realizarse como persona. Tu signo son grandes líderes sociales y políticos, así que trata de empezar esa carrera universitaria que tienes en mente y también te viene una corriente de energía de dinero a los nacidos en este signo, así trata de empezar un negocio propio y verás que te va a ir de lo mejor.

Recibes una papelería de residencia o visa americana, dices irte de viaje un tiempo para sanar las emociones del corazón.

Libra

En el horóscopo del tarot te viene la carta del Ermitaño, que encuentras la solución a tus problemas de vida, que los sueños se hacen realidad, que creas más en ti y ordena tus objetivos que la buena estrella te seguirá en estos días.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 11 y 24, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Capricornio, Géminis y Virgo, días de estar con toda la buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida recuerda que tu signo está en una época de transformación de todo las energías y eso te va a ayudar a crecer más profesionalmente.

Te busca un familiar para invitarte a una boda, te llega un dinero por parte de las utilidades o compensación laboral, ya no pelees con tu pareja, recuerda que tu signo siempre dramatiza todas las situaciones.

Tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guarda, que te dice que parte de tu misión en la vida tiene que ver con la comunicación y enseñar a los demás y tratar de guiar con tu sabiduría a las personas que lo necesitan.

Te regalan una mascota, recuerda que estás en tu época de sentirte y verte más joven, así que no descuides la dieta y el ejercicio que eso te va ayudar a mantenerte de lo mejor.

Te buscan tus padres para pedirte un favor económico, recuerda que tu signo es la equidad de todo así que siempre vas a dar el consejo adecuado a los demás.

Van a ser unos días de gran creación artística y personal y en cuestiones amorosas, por fin encuentras la pareja ideal, pero lo negativo con tu signo es la venganza así que trata de quitarte del pensamiento rencores y progresar.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice que la vida es maravillosa, que no te sabotees tu mismo tu felicidad, que puedes atraer a tu vida la prosperidad con tus pensamientos y acciones positivas, que te viene un éxito en el trabajo que te dará más satisfacción profesional.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 15 y 21, tu color es el morado y rojo, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Leo, no arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos y malos entendidos, recuerda que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación amorosa así que no pienses lo que no es y vive feliz.

El día miércoles te recomiendo prender una veladora de color amarilla y ponerte algo de oro o plata para que reine más tiempo la buena suerte.

Tu ángel de la guarda te manda a decir para estos días que debes estar más cerca de tu familia y apoyarlo en lo que mas necesites, recuerda que el escorpión domina lo sexual y a los que están solteros serán de amores prohibidos, que la convivencia en el trabajo siempre hace que te ilusiones con tus compañeros, pero lo peor que puede hacer tu signo es enredarse con personas comprometidas o casadas.

Se te recomienda que en estos días no tomes decisiones precipitadas y trates de controlar tu carácter para que no tengas problemas en lo laboral, y lo positivo de estos días, es que tendrás más suerte en tu vida empresarial y de negocios propios. Transforma tu vida a lo positivo que estas en tu momento de crecer en lo profesional.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que te indica que vuelvas empezar desde cero, que es el momento de aprender de lo vivido y salir adelante de cualquier situación negativa que esté atravesando, que los cambios siempre aportan felicidad, que esta carta el Carruaje te dice que tengas planes ambiciosos que se verán realizados con el tiempo.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 12 y 13, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Leo. Días de estar un poco alterado por problemas personales, recuerda que tu tienes el poder de quitarte todo lo negativo, solo necesitas concentrarte en lo que necesitas y verás que vendrá a ti esa paz que necesitas para estar mejor.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo y cerrar un proyecto nuevo, te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito, recuerda que a tu signo le da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres y empiezas a sentirse mal, pero eso una dificultades de tu signo es ser controlador de todo, pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa, ya no pelees con tu pareja, si te quiere, pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados.

Tendrás exámenes en tu escuela trata de ser más aplicado en tus estudios para que puedas avanzar más, se te indica que van a ser unos días de sorpresas en cuestiones de viajes y negocios nuevos, que te van a dejar más prosperidad y lo negativo es que debes de tener cuidado en cuestiones de robos o perdidas te recomienda tener más cautela.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que te indica que estas en el momento de no rendirte y siempre buscar el triunfo en todos tus proyectos, que debes de tener estabilidad emocional y eficiencia profesional para que tus planes ambiciosos se te den sin problema, recuerda que negocio que no da no es negocio así a buscar siempre ganancias económicas.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04 y 13, tus signos compatibles Aries, Tauro y Virgo, tu color es el rojo y naranja. Van a ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo. solo trata de no platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor, recuerda que tu signo es tierra y eso lo hace siempre estar en constante crecimiento mental.

Ya no te agobies por problemas de pareja trata de llegar a un acuerdo y si no se puede es mejor darse un tiempo, recuerda que uno tiene que quererse primero para querer a los demás. Empiezas a analizar hacer una maestría y tener un curso, recuerda que siempre el estar aprendiendo te va a servir para crecer más como persona.

Cuídate de dolores de cuello, es por el estrés, trata de empezar una rutina de ejercicio. Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de una deuda del pasado. Arreglas papelería de cuestiones de pagos de impuestos o pagos de cuenta de banco, haces planes de viajar para el mes de mayo con tus amigos, se te recomienda que debes desarróllate más ante la sociedad, es decir, trata de involucrarte en cuestiones de relaciones políticas o públicas y verás que tendrás éxito.

En lo negativo de tu signo es el tener el temperamento muy fuerte e impulsivo y eso hace que fracases en cuestiones de negocios o laboral así que trata de controlarlo.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Emperador, que te dice determinación a tus proyectos de vida y autocontrol a tus impulsos negativos, es decir, que el que se enoja pierde, ya no busques a esas personas que no te valoran llenate de orgullo y sigue para adelante, tus signos compatibles son Libra, Sagitario y Géminis, tus colores son rojo y verde, tu día mágico es el jueves.

Días de estar con sentimientos encontrados no sabrás qué hacer en cuestión de un amor del pasado, recuerda deja que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona, tu no hagas nada.

Días de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus obligaciones y te llega revisión laboral por parte de tus jefe, haces unos pagos de tu coche o tarjeta de crédito, cuídate de problemas de dolor de espalda y cintura, recuerda que va a ser tu punto débil en estos días. Sales de viaje por cuestión de visitar unos familiares, pon más atención a tu papi que va estar enfermito.

Días de tener cuidado con las inversiones grandes y fijarte muy bien lo que firmas, mandas arreglar tu casa para vivir de lo mejor, te regalan una mascota que te dará muchas alegrías. Cuidado con los préstamos de dinero es mejor dice no tengo que después estar peleando. Sigues con el ejercicio que eso te ayuda a relajarte mejor, un amor verdadero llegará para quedarse en estos días, en boca cerrada no entran moscas es mejor no opinar de nada ni nadie.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que sin duda van ser unos días de buena suerte para tu signo que estás en el momento de reinventarte y sacar lo mejor de ti como hacerte una cirugía estética y verse más jovial, tener en mente una curso nuevo de idiomas, empezar a visitar los países que tienes ganas de conocer, es decir, es el momento de invertir en tu persona y tu vida que será tu mejor inversión, que te liberes de ataduras del pasado que solo te atormentan.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 29 y 30, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles Aries, Cáncer y Escorpio. Días de prosperidad y darle continuidad a tus metas de vida y terminar cualquier proyecto que tengas en mente así no te estrés demasiado y verás cómo lo vas a lograr.

A veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja y esto es algo natural en ti pero debes de empezar a controlar todo ese temperamento y aprender a tener cada quien su espacio y ser feliz.

Terminas de hacer unas compras para tu casa, te llega amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad, recuerda que el signo tiene mucha fuerza espiritual y se te recomienda que tengas más comunicación con tu ángel de la guarda para que te guie en tu vida, tener más conocimiento de todo lo que sea diseño artístico y relaciones internacionales que eso te va ayudar a crecer más en lo personal.

Lo negativo es que no te quieres hacer responsable de tu vida personal y te da miedo los compromisos de pareja, pero eso ya lo tienes que dejar atrás y saber que el signo de Piscis está hecho para vivir en unión sentimental, quítate preocupaciones innecesarias en tu vida.

