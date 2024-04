David Benavídez planea pelear con David Morrell si gana el campeonato indiscutible de las 175 libras

David Benavídez está planeando pelear con David Morrell si logra convertirse en campeón indiscutido de peso semicompleto, pero primero tendrá que vencer a Oleksandr Gvozdyk y capturar el título interino de la categoría del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en junio.

En una entrevista con el canal de YouTube de Sean Zittel, Benavídez afirmó que Morrell es un buen peleador y proyecta que la pelea será mucho más grande si esperan para hacerla por el campeonato indiscutido de las 175 libras, división en la que los dos debutarán este año.

“Es un peleador realmente bueno. Siento que la persona con la que quería pelear en 168 (es Canelo Álvarez), porque ya terminé con 168, porque me cuesta más llegar. Así que ahora que está llegando a las 175, es una gran oportunidad. Esa pelea va a suceder tarde o temprano. Lo veo subiendo a 175, hablando mucha mi**da. Voy a callarle el cul*. Como les garanticé a los fanáticos, esa pelea tendrá lugar tarde o temprano. Además, será un PPV más grande si esperamos hasta más tarde. Su nombre no es tan grande, pero me importa un ca**jo”, dijo.

David Morrell sigue sumando triunfos a su récord y espera poder conseguir una pelea con David Benavídez este año. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

“Estamos en 175. Voy a ir con la próxima pelea (Oleksandr Gvozdyk), y veré qué pasa a continuación, y luego, como les digo, esta pelea sucederá más temprano que tarde. Si miras el panorama con PBC, realmente no hay muchos muchachos en 175. Entonces, después de esta pelea entre Oleksandr y yo, espero que tengamos las peleas por los unificados en 175. Esa será probablemente la primera defensa (del campeonato indiscutible de peso semipesado), David Morrell”, añadió.

Después de sus victorias respectivas sobre Demetrius Andrade y Sena Agbeko, David Benavídez fue retado por David Morrell y mostró interés en la pelea. Ambos estuvieron negociando, pero el Bandera Roja negó las supuestas conversaciones y esto molestó al peleador cubano quien lo llamó cobarde. Tras ser ignorado nuevamente por Canelo Álvarez, el campeón interino del CMB subirá a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk en julio y de ganar podría ser el retador de Dmitry Bivol o Artur Beterbiev por el indiscutible de la categoría.

Morrell también probará suerte en el peso semicompleto y enfrentará a Radivoje Kalajdzic por el título secundario de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en agosto después de no conseguir ningún rival en el peso supermediano. Si Benavídez se convierte en indiscutido, el cubano será su primer retador.

David Benavidez podría convertirse en campeón indiscutible de las 175 libras. Foto: John Locher/AP.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, David Morrell, de 25 años, es el monarca regular de 168 libras de la AMB y ahora quiere conseguir de una vez por todas la pelea contra David Benavídez. El peleador cubano solo tiene 10 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

