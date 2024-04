David Faitelson en una nueva polémica y protagoniza una pelea con presentador de TUDN

Una vez más David Faitelson vuelve a estar en el ojo del huracán de la opinión pública y en esta ocasión sucedió pro una discusión que tuvo con Rafa Puente Jr. en Línea de 4, lo cual generó un gran escándalo en la carrera del experimentado comunicador social, pero esto sucedió a casi una semana de haber tenido otro fuerte cruce, pero en esta ocasión con el ex entrenador de las Pumas, de nuevo se encontró con una diferencia con un compañero de la cadena TUDN.

Pero la diferencia fue que en esta oportunidad el cruce tuvo lugar en las redes sociales, un lugar en el que Faitelson con mucha frecuencia expone sus ideas y pensamientos sin filtro alguno y desata muchos comentarios, para bien o para mal. En esta oportunidad la pelea tuvo fundamento en cuanto al premio que otorgó la Liga MX al club América, ya que las Águilas fueron los que más puntos alcanzaron en las 17 fechas del torneo Clausura 2024.

¿Qué fue lo que pasó y por qué?

Esta decisión no gustó a Faitelson quien de manera inmediata dejó saber a través de un mensaje en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) y redactó lo siguiente: “El colmo de la FMF y la Liga MX: inventar premios que no existen para engrandecer al América. No sean ridículos. Esa distinción no existe o no existía…”, publicó el ex periodista de ESPN.

El comentario evidentemente tuvo muchas respuestas buenas y malas pero la que más causó revuelo fue la del cronista Marco Cansino. El narrador de TUDN no compartió el punto de vista expuesto por Faitelson por lo que respondió de manera bastante precisa sin titubeo alguno: Marco Cansino lo invitó a no generar “polémicas donde no las hay”.

Por ello, rechazó de manera tajante la manera en la que habló del reconocimiento que se llevó el equipo de André Jardiné en la jornada regular del Clausura 2024, por medio de X le recordó lo que dijo Mikel Arriola sobre este reconocimiento, así que de manera burlona lo invitó a comer “pasitas” para la memoria.

Marco Cansino habló claro y directo en redes

“No busquemos polémicas donde no las hay. Cuando Mikel Arriola anunció hace meses este reconocimiento (no trofeo ni título) no se sabía que América sumaría más puntos que nadie. ¡Por favor! Empieza a comer pasitas para la memoria, David, son buenas”.

Pero a pesar de ello, Faitelson no tuvo freno alguno y respondió al mensaje y expresó su descontento al premio que recibió el América y además dejó saber que tampoco estaba de acuerdo con que al Pachuca se le obligue a jugar el Play In un día después de tener que competir en Concacaf.

Faitelson responde sin medias tintas

“Perdona, pero las ‘pasitas’ hay que dárselas a Mikel Arriola para que, en lugar de ‘premiecillos’ para el América, evite que el Pachuca tenga una semana como la que va a afrontar… Ah…Y se me olvidaba que eras parte del ‘Club de los Jilgueros’…”, sentenció.

Marco Cansino ya no siguió el debate y no respondió lo último escrito por el ex comentarista y analista de ESPN, pero algunos usuarios de la red social de X (antes Twitter) se burlaron de cómo reaccionó Faitelson al panorama que tienen los Tuzos del Pachuca de cara para el repechaje.

