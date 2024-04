Juan Pablo Medina se disculpa con Wendy Guevara tras encontronazo en el concierto de Madonna

Luego de la ola de dimes y diretes que se formó con el relato de Wendy Guevara sobre el altercado que protagonizó junto a Juan Pablo Medina en el concierto de Madonna, el actor rompió el silencio y salió a dar su versión de los hechos ante varios medios de comunicación.

En la entrevista retomada por el programa ‘Sale el Sol’, el histrión que participó en “La Casa de las Flores” se pronunció sobre el incidente en el que presuntamente quiso quiso golpear al mánager de la influencer, el empresario Joel Echeverría.

“Fue un relajo para mí llegar y yo lo único que quería era encontrar mis lugares. Desafortunadamente llegué a un lugar y no eran mis lugares, pero yo no quería tener el lugar de nadie más. Fue toda una travesía, me frustré y mi comportamiento fue inaceptable”, explicó el famoso.

Asimismo, se dio la oportunidad de aclarar las diferencias con la ganadora del reality ‘La casa de los famosos México’ y su colaborador: “Afortunadamente después pude hablar con Joel y con Wendy para pedirle una disculpa, porque sí es reprobable la verdad. Yo no soy así, nunca me había pasado, pero me ganó y le pedí una disculpa”, apuntó.

Dentro de la charla con los medios descartó que exista algún tipo de enemistad contra la ganadora de “La Casa de los Famosos México”.

“Yo soy fan de La Wendy, la sigo, me parece extraordinario que se subiera al escenario con Madonna. Wendy es increíble y la verdad yo me equivoqué”, añadió.

Para finalizar, Juan Pablo Medina aseguró que las llamadas de atención que recibió por parte del público solo son el resultado de la negatividad con la que actuó; por esta razón, busca convertirse en la mejor versión de sí mismo.

“No me voy a justificar, es reprobable mi actitud y debo entender que es mi problema y debo tener más paciencia con la situación que esté pasando (…) Hay que aprender de los errores y entender que si te pasa tienes que hacerte responsable”, insistió.

