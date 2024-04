Óscar de la Hoya afirma que no respeta a Canelo Álvarez como persona, pero sí como peleador

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, afirmó que no respeta a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como persona, pero sí como peleador, luego de las recientes declaraciones del tapatío en donde deja claro que no lo quiere cerca de él.

En declaraciones recogidas por BoxingScene, De la Hoya expresó que lo que dice Canelo Álvarez es una mie**a y que sabe que todos hablan mal de él por lo que hizo en el pasado fuera del ring, pero aseguró que dentro de él merece respeto por lo que logró.

“Como peleador, siempre hablo sobre los peleadores en el ring. Fuera del ring, la historia es completamente diferente. Todo el mundo habla de mí fuera del ring: la mie**a que hacía siempre, en el pasado. Es lo que es. Está a la vista, lo que sea. Dentro del ring nadie puede criticarme. Ese es el respeto que merezco“, dijo.

Canelo Álvarez no quiere tener nada que ver con Óscar de la Hoya y tampoco lo quiere en su vida. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Pero ‘Canelo’ hablando de toda esta mierda, eso es todo. Es una mie**a. El hecho de que no pueda estar cerca de mí porque no le presta atención, es algo muy importante para él y le jo*e la cabeza. No lo entiendo porque es un gran peleador. Lo respeto como peleador, pero no lo respeto como persona”, agregó.

Como Canelo Álvarez enfrentará este 4 de mayo a Jaime Munguía, peleador que promueve Óscar de la Hoya, ambos han tenido que verse las caras nuevamente. En la conferencia de prensa inicial, el tapatío no se mostró cómodo al tener al Golden Boy cerca y en recientes declaraciones expresó su sentir.

“No estoy interesado en ser su amigo. Estoy bien donde estoy. No tengo nada que ver con él. Le deseo todo lo mejor y ya está. Pero no lo quiero en mi vida. No lo quiero cerca de mí ni cerca de mí. No quiero ese tipo de vibraciones en mi vida”, aseguró a BoxingScene.

Los problemas entre el tapatío y De la Hoya comenzaron cuando el mexicano firmó un histórico acuerdo de $365 millones de dólares por sus próximos 11 combates con la empresa DAZN. Según el campeón indiscutido, tanto Golden Boy Promotions y la plataforma tomaban decisiones sin que él se enterara, por lo que tomó la decisión de demandarlos en 2020 por incumplimiento de contrato.

Jaime Munguía y Canelo Álvarez se enfrentan este 4 de mayo por el campeonato indiscutido de 168 libras. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

El mexicano exigió una compensación por más de $280 millones en daños y perjuicios, y se declaró agente libre. Aunque todas las partes llegaron a un acuerdo, la relación entre Canelo Álvarez y De la Hoya no terminó de la mejor manera y ahora cada vez que tienen la oportunidad ambos se critican públicamente.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

