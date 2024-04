Sandra Itzel firma los papeles para divorciarse de Adrián Di Monte: “Por fin termina este infierno”

Desde hace varias semanas la cantante Sandra Itzel y su ex pareja Adrián Di Monte se ha visto envueltos en una guerra de declaraciones, debido a que ambos desean divorciarse. Ahora el proceso para ese trámite ya comenzó, pues ella acudió a los juzgados para firmar los documentos necesarios.

En su cuenta de Instagram Sandra compartió fotos y videos en los que aparece acompañada de su abogado y compareciendo ante el juez familiar. También escribió un largo mensaje, en el que se destaca lo siguiente: “‘La que no se quiere divorciar, la obsesiva, la que no lo supera’ hoy es la PRIMERA en ratificar el divorcio incausado, un divorcio en el que no pedí nada más que mi libertad. El divorcio puede tramitarse sin mi presencia, pero quiero terminar con ese trámite lo antes posible. Hoy es uno de los días más felices de mi vida, por fin termina este infierno y le doy bienvenida a mi nueva vida. Este paso está listo y sólo es cuestión del juzgado para emitir el veredicto con el divorcio concluido. Ahora vamos por lo que sigue, Dios está conmigo”.

Hace algunos días, en el programa “De Primera Mano”, Sandra Itzel dijo haber sido víctima de violencia psicológica, emocional, económica, sexual y física durante el tiempo que vivió con Di Monte, a quien señaló como una persona con trastorno narcisista. Ella también comentó que está decidida a proceder legalmente en contra del actor cubano por esos supuestos abusos, pero hasta ahora no se sabe si tras obtener el divorcio procederá con las denuncias.

Poco después de estar en los juzgados la artista publicó un video en el que aparece bailando sensualmente al ritmo de su nuevo sencillo “Cuando Me Miras”, que es una colaboración con Digital Charanga. Desde que se separó de Adrián la prioridad para ella ha sido su faceta como cantante.

La más reciente publicación de Sandra Itzel en esa red social está compuesta por una serie de fotos en las que aparece celebrando con una cena esta etapa de su vida. Lo que sorprendió a sus fans es que en una de las imágenes aparece brindando con un hombre que no mostró su identidad, lo cual indicaría que cuenta con una nueva pareja.

