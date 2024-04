Teófimo López lanza desafío a Ryan García: “Podemos hacer algo en septiembre o diciembre”

Teófimo López, campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), desafió a Ryan García tras su sorprendente triunfo sobre el monarca Devin Haney para enfrentarse en el mes de septiembre o diciembre.

En una entrevista con el canal de YouTube Punsh Drunk, López comentó que ya habló con su promotora Top Rank para que se lleve a cabo este enfrentamiento con García en un peso capturado y así no tengan problemas a la hora de negociar.

“Hablé con Top Rank sobre cómo quería que se planificara esto. Le dijimos algo a Ryan (García) y su equipo de que podemos hacer algo en septiembre o diciembre”, dijo. “No tiene que ser en mi categoría de peso (140). Puede ser un peso de captura. De esa manera no tendremos ningún problema para seguir adelante”.

Ryan García venció a Devin Haney con una dominante actuación y sorprendió al mundo. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Antes de su pelea con Devin Haney, Ryan García aseguró que el próximo con el que subiría al ring sería Teófimo López. Aunque en un principio no mostró interés en la pelea, ahora de The Takeover está plenamente interesado en enfrentar al californiano que no le importa si no es en su categoría de peso actual.

A pesar de que Haney era el favorito en las casas de apuestas, Ryan García dio la sorpresa al derribar en tres ocasiones a The Dream durante la pelea y llevarse la mayor victoria de su carrera en las tarjetas por decisión mayoritaria de los jueces (112-112, 114-110 y 115-109). Como King Ry llegó pesando tres libras de más y tuvo que pagar $1.5 millones de dólares tras una apuesta que hizo con su rival, el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estuvo en juego.

Tras su victoria, King Ry ha mostrado interés en enfrentar a Isaac ‘Pitbull’ Cruz, Sebastián Fundora y Gervonta Davis, pero también muchos peleadores como López han retado al californiano debido a su gran actuación sobre Haney y por la cantidad de dinero que pueden ganar peleando con él.

Ryan García derribó en tres ocasiones a Devin Haney con su mano izquierda y se llevó la victoria más grande de su carrera. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y monarca de la OMB en las 140 libras. El pugilista estadounidense de ascendencia hondureña tiene récord de 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Ryan García se sincera sobre su comportamiento antes de vencer a Haney: “Estoy pasando por muchas cosas”

· Óscar de la Hoya dice que Ryan García demostró que es la cara del boxeo: “Sorprendió al mundo”

· Ryan García vence a Devin Haney luego de derribarlo tres veces en la sorpresa del año