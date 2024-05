Aliada de Donald Trump se justifica por haber matado a su perro utilizando una pistola

Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur y aspirante a ocupar el puesto de vicepresidenta de la nación, esto en caso de que Donald Trump resulte ganador en las elecciones de noviembre, trató de justificar el hecho de haber ejecutado a su perro utilizando un arma de fuego.

Como parte de las historias que cuenta en su libro No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward (Sin vuelta atrás: La verdad sobre lo que está mal en la política y cómo hacer avanzar a Estados Unidos), el cual está a punto de salir a la venta, la republicana de 52 años describe algunos pasajes un tanto controversiales sobre su personalidad.

En uno de los capítulos, Kristi Noem refiere haberle quitado la vida una mascota que tenía debido a su inquieto comportamiento y por ser agresivo con los miembros de su familia e incluso hasta con ella.

“Odiaba a ese perro. me di cuenta de que tenía que sacrificarla. no era un trabajo agradable, pero que debía hacerse”, confiesa.

Sin embargo, una vez que su anécdota le generó muestras de repudio —sobre todo provenientes de los republicanos— durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, la femina que define a Donald Trump “como el padre que requiere la nación”, defendió su proceder bajo el argumento de haberle disparado a su perro llamado Cricket —un braco de pelo duro que tenía 14 meses—, debido al peligro que les representaba a sus hijos.

“Era un perro extremadamente peligroso. Nos llegó de una familia que lo encontraba demasiado agresivo.

Éramos su segunda oportunidad. Y lo fue. El día que fue sacrificado masacró al ganado que era parte de nuestros vecinos. Me atacó y fue una decisión difícil, pero elegí la seguridad de mis hijos“, señaló.

Kristi Noem se ha convertido en una controversial republicana con sueños de grandeza. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Sin embargo, la mandataria estatal omitió cualquier otro tipo de comentario acerca de la cabra maloliente a la cual también confesó haberle disparado al menos en dos ocasiones luego de considerarla difícil de controlar por la agresividad que mostraba.

Lo cierto es que, en su lucha por convertirse en posible compañera de fórmula de Donald Trump, Kristi Noem ha conseguido acaparar la atención de los medios informativos, primero al revelarse que se desplazó regularmente desde Dakota del Sur hasta Texas para visitar al dentista, a quien luego promovió a través de un infomercial de más de cuatro minutos compartido en sus redes sociales.

Y por si esto fuera poco, trascendió que —legalmente— la gobernadora tiene prohibido acceder al 10% del territorio que gobierna y donde habitan tribus de nativos americanos, pues ella sostiene que están relacionados con los cárteles de las drogas y eso le significó ser demandada.

