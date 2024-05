Cher revela por qué le gusta salir con hombres más jóvenes que ella

Desde hace más de tres décadas Cher ha acaparado los titulares por sus romances con artistas como Tom Cruise, Val Kilmer y Richie Sambora. Todos ellos tienen en común el ser más jóvenes que ella, y ahora la cantante reveló qué es lo que le atrae al relacionarse con hombres de menor edad.

La intérprete de 77 años fue invitada al talk show de Jennifer Hudson, y habló al respecto: “La razón por la que me relacioné con hombres jóvenes es porque los hombres que tenían mi edad eran más viejos (bueno, ahora todos están muertos), pero antes siempre tenían miedo de acercarse a mí. Y los hombres más jóvenes fueron criados por mujeres como yo. Son atrevidos”.

Elvis Presley estuvo interesado en tener un romance con Cher, y cuando Hudson le preguntó a la cantante si había rechazado a el rey del rock and roll, ésta respondió: “No, fue solamente que estaba nerviosa, y conocía a la gente que estaba a su alrededor. Y no es que fueran malas personas, es sólo que yo estaba nerviosa con respecto a su reputación. Soy muy tímida con los hombres cuando no estoy trabajando”.

El año pasado Cher inició una relación con Alexander Edwards, un ejecutivo de la industria musical de 38 años. Ella no ha hecho caso a las críticas sobre la diferencia de edades, pero reconoció (en un episodio de la serie web “Chicken Soup Date”) que no esperaba que entre ella y Alex surgiera un romance: “Les decía a mis amigas: ‘No se enamoren de un hombre más joven, somos demasiado viejas’. Y no se enamoren por mensaje de texto. Bueno, allá se va esa teoría”.

Cher (cuyo verdadero nombre es Cherilyn Sarkisian) también comentó a The Guardian que los dos hombres a los que más ha amado son Rob Camilletti (con quien vivió de 1986 a 1989) y Gregg Allman, padre de su hijo Elijah Blue. La cantante ingresará al Salón de la Fama del Rock And Roll en unos meses, aunque no se sabe si asistirá a la ceremonia que se llevará a cabo el 19 de octubre.

