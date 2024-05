Por qué una mujer de Boston que mantuvo los cuerpos de 4 bebés en su congelador no enfrentará cargos

Una madre de Massachusetts, en cuyo apartamento de Boston se encontraron cuatro bebés en un congelador en noviembre pasado, no enfrentará cargos criminales luego de una investigación, anunció el fiscal de distrito de Suffolk, Kevin Hayden.

A través de un comunicado de prensa, Hayden dijo que no cree que un caso contra Alexis Aldamir, ahora de 69 años, pueda ser llevado a juicio debido a varios factores.

“Esta investigación, que es una de las más complejas, inusuales y desconcertantes que jamás haya enfrentado esta oficina, ya está completa. Si bien tenemos algunas respuestas, hay muchos elementos de este caso que probablemente nunca serán respondidos”, afirmó.

“Nunca sabremos exactamente dónde ni cuándo nacieron los cuatro bebés encontrados en el apartamento de Alexis Aldamir… Nunca sabremos si los cuatro bebés nacieron vivos y nunca sabremos exactamente qué les pasó. Nunca sabremos cómo Alexis Aldamir ocultó sus embarazos ni por qué decidió hacerlo”, agregó el fiscal.

El 17 de noviembre de 2022, agentes de policía acudieron a una residencia en el sur de Boston después de recibir una llamada al 911 del hermano de Aldamir sobre un bebé encontrado en un congelador. La persona que llamó explicó que él y su esposa hicieron el descubrimiento mientras limpiaban el apartamento donde una vez vivió su hermana.

Ese día, dos bebés varones y dos niñas, todos hermanos, fueron encontrados “congelados”, dijeron las autoridades. Todos fueron descubiertos en cajas de zapatos envueltas en papel de aluminio y con sus cordones umbilicales atados. Las dos niñas también tenían sus placentas adheridas.

El médico forense informó que no existía ningún método científico para determinar cuánto tiempo habían estado congelados los bebés, que fueron descritos como nacidos a término, según el comunicado.

“La autopsia no encontró signos de trauma interno o externo ni evidencia de lesiones obvias”, afirma el comunicado. “No había señales de comida, leche o fórmula dentro del estómago de los bebés”.

Ocultaba sus embarazos con ropa holgada

Además, el médico forense encontró que la causa de la muerte de todos los bebés era “indeterminada” y dijo que no podían definir si los bebés habían nacido vivos.

Más tarde, los investigadores se enteraron de que Aldamir era la dueña del apartamento, el cual ocupó después de mudarse con su familia de Maryland a Amherst en 1971, cuando tenía casi 17 años.

Aldamir fue localizada en un centro de atención médica residencial y el tribunal le ordenó que proporcionara una muestra de ADN, que reveló que ella era la madre de los cuatro bebés, según los investigadores.

Las autoridades dijeron que Aldamir trabajó para una firma de contabilidad en Boston desde marzo de 1980 hasta octubre de 2021.

Sus compañeros de trabajo la describieron como “una mujer corpulenta que tenía predilección por usar ropa holgada independientemente de la temporada”, afirma el comunicado. “Ninguno de los compañeros de trabajo de Aldamir supo que ella estaba embarazada en ningún momento”.

Según el comunicado, pruebas de ADN adicionales realizadas en junio de 2023 identificaron al probable padre de los cuatro bebés como un hombre que murió en 2011. Los investigadores dijeron que él y Aldamir también compartieron un quinto hijo que dieron en adopción. Agregaron que Aldamir había dado a luz a una niña en 1982 pero no encontraron otros registros de nacimiento.

Las autoridades dijeron que, a finales de 2022, los investigadores visitaron el centro de salud donde ahora vive Aldamir y la interrogaron sobre los cuatro bebés encontrados en su apartamento.

“A lo largo de la entrevista, Aldamir parecía confundida y demostró una falta de comprensión sobre dónde estaba y con quién estaba hablando”, afirma el comunicado. “Como resultado, no pudo proporcionar a los investigadores ninguna información significativa”.

“Para evaluar más a fondo la capacidad cognitiva de Aldamir, los investigadores revisaron los registros del tribunal de sucesiones disponibles públicamente y hablaron con un abogado. La información obtenida sugiere claramente que es poco probable que Aldamir sea juzgada”, añade el comunicado.

Como los investigadores no pudieron probar que se hubiera cometido un delito, no se presentarán cargos.

“En este caso, los investigadores no pueden probar que los bebés estuvieron vivos alguna vez y no tienen causa ni forma de muerte. En segundo lugar, la autopsia no encontró signos de trauma interno o externo en los bebés ni evidencia de lesiones obvias. En tercer lugar, como el padre ya falleció, no se le puede acusar de ningún delito”.

