Sebastián Rulli y Angelique Boyer desatan rumores de embarazo con un misterioso video en redes

Sebastián Rulli y Angelique Boyer se han coronado como una de la parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, pues desde hace más de una década de relación se han mantenido fuera de los escándalos y con la meta fija de no dejar que los dimes y diretes no los afecten.

Es esta estabilidad la que, por muchos años, los ha mantenido como el blanco de cuestionamientos sobre matrimonio e hijos, algo que para ellos, y de acuerdo a múltiples declaraciones, está descartado.

“Nosotros no creemos en el matrimonio como documento entonces yo creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos pero no hay prisa”, contó Angelique Boyer en una entrevista hace varios años. “Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo, pero si creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa”.

Sin embargo, todo parece indicar que esta situación ha cambiado, pues un video en redes sociales ha despertado los rumores sobre un posible embarazo.

El audio visual que no tardó en viralizarse fue publicado por la cuenta @novelasrulliboyer en TikTok y en este se muestra a la pareja paseando junto a unos niños de la mano. El detalle que llamó la atención de los internautas fue el vientre de la actriz, mismo que según algunos usuarios, apuntaría a un embarazo.

Y es que Angelique Boyer, quien porta un look con un pantalón verde y una blusa suelta junto con un suéter, aparece de lo más sonriente tomada de la mano de dos niños mientras Sebastián Rulli celebra la tierna interacción.

Los comentarios a la publicación no se hicieron esperar y dentro de las reacciones más populares se encuentran: “Esa panzita qué será”, “Quéeeeeee, está embarazada???? Su bebé va estar precioso”, “Omg, pero la pancita de Angelique” y “La pancita ya se le empieza a notar que felicidad me da por ellos son una hermosa pareja”, se lee en la red.

Seguir leyendo:

• Se da a conocer un adelanto de la serie “El Extraño Retorno De Diana Salazar”

• Tras fuertes rumores de separación, Angelique Boyer y Sebastian Rulli confirman que siguen juntos

• ¿Angelique Boyer cela a Sebastián Rulli? La actriz responde contundente