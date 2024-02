Tras fuertes rumores de separación, Angelique Boyer y Sebastian Rulli confirman que siguen juntos

Hace algunos días, el nombre de los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli se vitalizó en redes sociales luego de que se iniciara el rumor del final de su relación de más de una década. Sin embargo, la parejitas decidió dar cachetada con guante blanco a sus detractores al confirmar que siguen juntos por medio de una tierna interacción en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de melodramas como “Teresa” y “Lo que la vida me robó” realizó una publicación en la que recordó uno de sus viajes más recientes, incluyendo una fotografía donde posa de lo más sonriente junto al galán de telenovelas frente a una cascada en su natal Argentina.

“TBT Una maravilla natural del mundo 🗺️ ☑️ Un lugar que une 3 fronteras de países que amo! Argentina 🇦🇷 Brasil 🇧🇷 y Paraguay 🇵🇾 Ahora conozco los 3 un poquito, vamos por mas 🙌 Iguazú en Guaraní AGUA GRANDE ✨🙌 La pasamos increíble 🫶👏🌟”, escribió Angelique Boyer para acompañar el carrusel de imágenes.

Si esta manera sutil, pero contundente de desmentir los rumores de separación entre ambos no fue suficiente, Sebastián Rulli terminó por mandar a callar a sus detractores con el romántico mensaje que le dedicó en la sección de comentarios.

“Todo a tu lado es hermoso!! Pero si además es hermoso por sí solo… a tu lado se convierte en espectacular!! Amo viajar junto a ti y descubrir el mundo y lo que nos provoca!”, expresó el histrión argentino, dejando atrás los dimes y diretes en torno a su supuesto truene.

Como era de esperarse, esta interacción en redes sociales no hizo más que desatar el furor de sus fanáticos de ‘hueso colorado’, quienes dieron a conocer su alivio ante la situación actual de la feliz pareja. de famosos.

“Amo estás fotos para indirectamente callar los rumores JAJAJAJA TE AMO”, “Ya ven, no se andan separando, ya me andaba dando algo”, “Mija yo vine a CONFIRMAR mi última esperanza en el amor, espero que no terminen” y “De mis mayores miedos, que esta pareja termine”, son algunas de las reacciones que generó la actriz de origen francés con su publicación.

