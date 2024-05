Tesla despide a la mayoría del equipo de estaciones de carga y los clientes quedan a oscuras

Tesla ha despedido ha cientos de empleados del equipo de estaciones de carga y muchos clientes tienen preguntas sobre lo que parece una abrupta decisión por parte de la compañía. En un correo electrónico a los ejecutivos de Tesla se comunicó que Rebecca Tinucci, directora senior de carga de vehículos de Tesla, dejaría la empresa y que casi todo el equipo a su cargo sería despedido, de acuerdo a la información compartido por The Information.

Lane Chaplin, ahora ex director de bienes raíces de Tesla, confirmó a través de un post en LinkedIn los despedidos del equipo de Supercharger. “En medio de la noche, me enteré, junto con todos mis colegas de Tesla Global Charging, de que la organización Tesla Charging ya no existe”, se puede leer en la publicación.

Tesla anunció un recorte de más del 10% en su fuerza laboral global bajo la presión de la caída de las ventas. Crédito: kovop | Shutterstock

¿Cuántas personas fueron despedidas del equipo de estaciones de carga de Tesla?

La nueva ola de despidos en Tesla, que afectó principalmente al equipo de Supercharger, terminó con casi 500 puestos de trabajo y algunos fueron reasignados a otros equipos, de acuerdo a la información compartida por The Information. Tesla anunció a principios de abril que despediría al 10% de su fuerza laboral.

The Information también compartió que Daniel Ho, jefe del programa de vehículos nuevos, y sus empleados serán despedidos; además el equipo de políticas públicas de Tesla será disuelto. Rohan Patel, exvicepresidente de políticas públicas y desarrollo empresarial, se fue de Tesla a principios de abril.

“Esperemos que estas acciones dejen en claro que debemos ser absolutamente duros con respecto a la plantilla y la reducción de costos. Si bien algunos miembros del personal ejecutivo se toman esto en serio, la mayoría aún no lo hace”, compartió Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, en el correo electrónico, de acuerdo a The Information.

Las estaciones de carga de Tesla podrán ser utilizadas por cualquier vehículo eléctrico en California. Crédito: Charles Krupa | AP

Despidos en Tesla generan dudas

La decisión de despedir a los empleados de equipo de estaciones de carga de Tesla sorprendió a muchos fabricantes de automóviles que se preparaban para equipar sus nuevas unidades para que pudieran usar la red de Supercargadores de Tesla. Hasta el momento se sabe que General Motor, Ford, y otros fabricantes de automóviles que llegaron a acuerdos el año pasado para dar acceso a los clientes a la red de Superchargers de Tesla, no cambiarán sus planes.

La decisión de Tesla de abrir su red de carga a fabricantes rivales de vehículos eléctricos, dio la oportunidad para que la empresa obtenga subvenciones federales para ampliar el alcance de su sistema North American Charging Standard.

La nueva ola de despidos en Tesla sigue sumando números

A principios de abril, Musk y Vaibhav Taneja, el directo financiero de Tesla, tocaron el tema de los despidos en una conferencia telefónica sobre los resultados de la compañía y explicaron la eliminación de empleos como “cualquier árbol que crezca necesita podarse”.

El Reno Gazette Journal informó el martes que Tesla había publicado un aviso de despido para 693 empleados en el estado, principalmente en la Gigafactory 1 en Sparks. El 22 de abril, Tesla publicó un aviso de despido para 2,688 empleados en la fábrica de Austin, Texas. El San Francisco Chronicle informó que 2,735 trabajadores en el Área de la Bahía serían despedidos al día siguiente.

De acuerdo a Reuters, hasta finales de 2023 Tesla contaba con 140,473 empleados en todo el mundo.

