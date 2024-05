Reabre sus puertas la bolera de Maine 6 meses después del tiroteo masivo más mortífero del estado

Justin y Samantha Juray se enfrentaron a un gran dilema como propietarios de un negocio involucrado en un fatal tiroteo ocurrido hace 6 meses, pues debían decidir si abrirían sus puertas o ya no.

Aunque la respuesta no fue fácil, la bolera ubicada en Maine, donde un pistolero provocó una masacre en octubre de 2023, volverá a brindar sus servicios a partir de este viernes.

Cuando los clientes regresen verán imágenes inspiradoras al final de cada carril, pintura brillante en las paredes y pisos nuevos. El lugar de Lewiston ha sido objeto de una renovación completa, dándole una sensación vibrante y aireada, según informa The New York Post.

Al ser entrevista por el medio citado, Samantha Juray recordó los acontecimientos del 25 de octubre, cuando el atacante mató a ocho personas en la bolera antes de conducir hasta un bar y sala de billar cercanos, donde mató a 10 más durante el tiroteo más mortífero en la historia del estado. Posteriormente murió por suicidio.

“Nunca me lo quitaré de la cabeza”, dijo Juray mientras hacía los preparativos finales para reabrir. “Creo que si no avanzamos, de todos modos no es que todo esto tuviera sentido, pero simplemente permitiremos que ganen las personas que nos han quitado tanto”, agregó.

Mantendrán el mismo nombre del negocio

Inicialmente, Justin Juray estaba totalmente en contra de la reapertura y también recibió algunos comentarios externos negativos. Pero todo eso cambió cuando la gente en Lewiston los apoyó. En cuestión de semanas, supieron que tenían que reabrir, dijo Samantha.

Decidieron mantener el mismo nombre: “Just-In-Time Recreation”. Lo llaman así porque cuando compraron el local hace tres años, el dueño estaba a días de cerrarlo. También encaja con el nombre de Justin.

En todo el país, la gente ha adoptado diversos enfoques después de los tiroteos masivos. Barbara Poma, expropietaria del club nocturno Pulse en Florida, donde murieron 49 personas en 2016, dijo que cada situación y comunidad es diferente.

“De repente te encuentras en un estado de shock y las emociones dictan tus pensamientos”, dijo Poma en un correo electrónico a The New York Post. “Con el tiempo, te ves obligado a tomar una decisión comercial crítica basada en cómo afectará a otros emocional y públicamente. Simplemente no existe una respuesta fácil ni correcta”.

El año pasado, la ciudad de Orlando acordó comprar el sitio del club nocturno Pulse para crear un monumento conmemorativo.

En Aurora, Colorado, una sala de cine donde 12 personas fueron asesinadas en 2012 reabrió sus puertas con un nuevo nombre. Asimismo, el Tops Friendly Market de Buffalo reabrió sus puertas en 2022, dos meses después de que 10 personas fueran asesinadas.

Habitantes de Lewiston expresan su apoyo

En la bolera, Tom Giberti dijo que la gente está “muy emocionada de recuperarnos”. Él ha trabajado en ese negocio durante 20 años, y se le atribuye haber salvado la vida de al menos cuatro niños la noche del tiroteo.

Giberti los condujo por un estrecho sendero entre las calles hasta un área detrás de los bolos. Antes de que él pudiera ponerse a salvo, recibió un disparo en ambas piernas y un impacto de metralla.

Después de someterse a una cirugía, no pasó mucho tiempo antes de que Giberti dejara de usar el andador móvil que le habían regalado. Hoy en día, le gusta jugar golf y muestra pocos signos físicos de sus lesiones mientras camina por la bolera.

Dijo que mucha gente en Lewiston ha ayudado a reabrir el lugar. “La comunidad ha sido fenomenal. Han estado aquí para nosotros, nos han estado apoyando”, agregó.

La renovación de la bolera incluye un nuevo sistema de puntuación y muchos homenajes, incluida una mesa con fotografías de los ocho que murieron en “Just-In-Time”, y bolos con los nombres de las 18 víctimas del tiroteo en ambos lugares.

Entre los muertos se encontraban dos miembros del personal de la bolera. La mayoría del personal que sobrevivió está regresando a trabajar en el lugar.

