Murió el actor Bernard Hill, conocido por Titanic y El señor de los anillos

El actor británico Bernard Hill, conocido por su participación en películas como Titanic y El señor de los anillos, murió a los 79 años de edad la madrugada de este domingo.

La noticia fue confirmada este domingo por la cadena BBC. Lou Coulson, agente del actor, informó que Hill estaba en compañía de su prometida Alison y su hijo Gabriel. Hasta el momento, no se conocen las causas del fallecimiento.

Bernard Hill era conocido por su papel en Titanic (1997) como el Capitán Edward Smith y en la trilogía de The Lord of the Rings como rey Théoden; sin embargo, su papel más destacado fue en la serie Boys from the Blackstuff (1982) como Yosser Hughes.

Tras la noticia, Alan Bleasdale, guionista de Boys from the Blackstuff lamentó el fallecimiento de Hill. “Fue una gran pérdida y también una gran sorpresa”, dijo a la BBC.

Bleasdale también se refirió a su trabajo en el drama televisivo. “Fue una actuación asombrosa y fascinante. Bernard lo dio todo y se puede ver en todas las escenas. Se convirtió en Yosser Hughes”, indicó.

“Estaba desesperado por trabajar con él. Todo lo que hizo: todo su procedimiento de trabajo, la manera en que trabajó y su desempeño fue todo lo que uno podría desear”, agregó.

Bernard Hill seguía activo en la actuación, tenía previsto regresar a las pantallas en la segunda temporada de la serie de The Responder, un drama de la BBC protagonizado por Martin Freeman .

Lindsay Salt, directora de BBC Drama, también lamentó el repentino fallecimiento de Hill y le dedicó un sentido mensaje por su trayectoria artística.

“Bernard Hill abrió un camino en la pantalla, y su duradera carrera llena de papeles icónicos y notables es un testimonio de su increíble talento. Desde Boys from the Blackstuff hasta Wolf Hall, The Responder y muchos más, nos sentimos realmente honrados de haber trabajado con Bernard en la BBC. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento triste”, indicó Salt.

Bernard Hill hizo su debut como actor en 1974 en el musical John, Paul, George, Ringo… and Bert. Más adelanta trabajó en The Black Stuff (1979) y su secuela, Boys from the Blackstuff (1982).

Además de su trabajo en producciones de cine y televisión, el actor era la única persona del mundo que aparece en dos películas que ganaron 11 premios Oscar, de acuerdo con Sensacine.

En su filmografía también destacan títulos como Yo, Claudio (1976), The Bounty (1984), The Ghost and the Darkness (1996), El sueño de una noche de verano (1999), entre muchas otras.

