Drake responde a Kendrick Lamar con nueva canción ‘The Heart Part 6’

El beef entre Drake y Kendrick Lamar continúa. El rapero canadiense le respondió a Lamar con la canción ‘The Heart Part 6’, la cual hace referencia a la serie de sencillos en curso del ganador del Premio Pulitzer.

“Y sabemos que te vas a caer 6 minutos después, así que en lugar de publicar mi dirección tienes mucho que abordar”, escribió el canadiense en su cuenta de Instagram.

La canción de Drake responde a los dos sencillos que Lamar lanzó durante el fin de semana, ‘Meet the Grahams’ del viernes y ‘Not Like Us’ del sábado.

¿Qué dice la nueva canción de Drake?

En las dos piezas que publicó Lamar, el rapero se dirige directamente a la familia del cantante de ‘God’s Plan’, al igual que se refirió a sus socios del sello discográfico: OVO (October’s Very Own).

En esta nueva canción, Drake admite que quizás proporcionó información falsa para que Lamar las utilizará en sus canciones:

Se lee en el verso: (The one’s that you’re getting your stories from, they’re all clowns/“We plotted for a week and then we fed you the information/A daughter that’s 11 years old, I bet he takes it”)

Traducción en español: “Aquello de quien obtienes tus historias, son todos payasos/Conspiramos durante una semana y luego te dimos la información/Una hija de 11 años, apuesto a que la acepta”.

Además de eso, el canadiense se desvincula de la acusación de haber estado con una menor de edad y expresa que las canciones de Lamar son producto de su propio trauma.

Antes de esta canción, Drake publicó ‘Family Matters’, una canción que replica lo que el rapero estadounidense dice en sus dos piezas ‘Euphoria’ y ‘“6:16 in LA’.

El conflicto inició en el mes de marzo cuando el músico de ‘Money Trees’ estrenó la pieza ‘Like That’.

En el beef que es viral en redes sociales, Kendrick Lamar se ha caracterizado por la rapidez de sus respuestas. En un lapso de 36 horas estrenó tres canciones dedicadas a Drake.

Detrás de las piezas hay acusaciones fuertes. En ‘Like That’ hace una crítica al sello discográfico y se leen frases como:

“Have you ever thought that OVO was workin’ for me? / Fake bully, I hate bullies, you must be a terrible person”.

En español: “¿Alguna vez pensaste que OVO estaba funcionando para mí? / Falso matón, odio a los matones, debes ser una persona terrible”.

Después del track de Drake, es probable que Lamar vuelva a responder debido al historial del estadounidense.

Si quieres conocer más del histórico beef entre Drake y Kendrick Lamar, puedes leer este resumen de La Opinión, de Los Ángeles.

