Jaime Munguía señala cuál fue el error que lo hizo perder su invicto frente a Canelo Álvarez

Jaime Munguía señaló que el error que lo hizo perder su invicto frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue desesperarse después de ser derribado en el cuarto asalto del combate y caer en el juego del tapatío, ya que las primeras rondas las iba ganando.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Munguía explicó que el upper lo sorprendió más no lo lastimó, pero admite que Canelo Álvarez utilizó su experiencia para hacerlo caer en la trampa y dominar el enfrentamiento a su gusto.

“Cuando me pegó el upper nunca me sentí lastimado. Más que nada me sorprendió, pero lastimado no estaba. Empecé muy bien la pelea. Empecé ganando creo que los primeros tres rounds. Después me empecé a meter a su pelea, lo empecé a empujar, empecé a caer en su juego y creo que fue lo que me llevó a ese resultado. Creo que él tenía una gran condición y cerró muy bien la pelea”, dijo.

Canelo Álvarez mandó a la lona a su compatriota Jaime Munguía en el cuarto asalto de la pelea. Foto: Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Tal vez siento que me desesperé un poco por querer recuperar esos puntos, ir a buscar la pelea, ir a empujar, y fue cuando él aprovechó, empezó a puntear y empezó a caminar para atrás, y me empezó a agarrar. No creo que sea un peleador invencible, porque lleva dos derrotas, pero sí es un gran peleador”, dijo Munguía.

Los mexicanos Canelo Álvarez y Jaime Munguía protagonizaron un gran enfrentamiento al público presente en Las Vegas. El tapatío comenzó perdiendo los tres primeros asaltos, pero en el cuarto mandó a la lona al nativo de Tijuana con un uppercut y comenzó a dictar el ritmo de la pelea desde ese momento.

Munguía valientemente pudo conectar en algunas ocasiones al campeón de cuatro divisiones con buenas combinaciones de golpes, pero la experiencia de Canelo Álvarez fue determinante. Al final, el tapatío le propinó su primera derrota de su carrera al joven tijuanense por decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 115-112).

Por ahora se desconoce cuáles serán los próximos planes para Jaime Munguía, pero su buena actuación frente al tapatío seguramente le abrirá las puertas a grandes enfrentamientos en las 168 libras.

La actuación de Jaime Munguía fue reconocida por el mismo Canelo Álvarez quien se alegró por darle la oportunidad. Foto: Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaime Munguía, de 27 años, por primera vez en su carrera experimentó lo que es caer derrotado y admitió que se sintió muy mal El nativo de Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y un revés.

