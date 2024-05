Margarita ‘la Diosa de la Cumbia’ revela haber sido víctima de abuso sexual a manos de su padre

Vaya revuelo generó la cantante Margarita ‘la Diosa de la Cumbia’ luego de sincerarse como nunca antes sobre los difíciles momentos que atravesó a lo largo de su vida, siendo uno de los más fuertes el abuso sexual que vivió a manos de su padre.

Recientemente se dio a conocer que la estrella de la música se sentó a platicar con la periodista Pati Chapoy para rememorar su camino al éxito en la escena musical; sin embargo, se adelantó que durante la entrevista no solo recordó las alegrías que ha vivido, también hizo revelaciones con respecto a su infancia.

Margarita, colombiana que es la segunda hija de cinco de hijos del matrimonio entre Félix Vargas y Mariana Gaviria, confesó haber sido víctima de abuso sexual por parte de su papá, hecho que mantuvo en silencio por más de 50 años.

Y es que tras la muerte repentina del productor de la cadena de radio RCN en Colombia, la famosa tuvo que comenzar a trabajar a sus 14 para ayudar a su mamá con la manutención del resto de sus hermanas. Esto provocó que el calvario que vivió se quedara oculto ante los ojos de sus familiares.

“Tapé un abuso durante 50 años, y se lo tapé a mi mamá […] Fui tocada, no fui penetrada”, se escucha decir a Margarita ‘la Diosa de la Cumbia’ durante el adelanto de la entrevista. “Yo creo que es mi obligación decirlo porque está pasando en muchas partes. No se callen, no se queden calladas.”

Al ser cuestionada sobre la razón por la que mantuvo su historia de abuso en secreto, indicó que “Cómo le vamos a decir algo así a mi mamá que acaba de perder al hombre de su vida”, detalló haciendo alusión sobre el fallecimiento de su padre.

El silencio que la cantautora guardó por más de cinco décadas llegó a su fin cuando, apenas el año pasado, decidió contarle a su madre junto a sus hermanas (quienes también habían sido abusadas por Félix Vargas), lo que había ocurrido.

Habría sido su mamá quien le cuestionó sobre el tema, pues existían acusaciones y rumores de su padre. Al confirmar sus sospechas, la respuesta se su progenitora habría sido: ”¡¿Dónde estaba yo?! ¿Dónde estaba?”.

La entrevista completa de Margarita se estrenará el próximo domingo 5 de mayo, que a través del canal de YouTube de Pati Chapoy.

