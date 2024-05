El mundo registra once meses de temperaturas demasiado cálidas por causas del cambio climático

El mundo lleva once meses seguidos de temperaturas anormalmente cálidas, tanto en el aire como en la superficie de los océanos, a pesar del agotamiento del fenómeno climático natural El Niño, informó el observatorio europeo Copernicus el miércoles (08.05.2024).

El Niño “continuó debilitándose”, dejando vislumbrar un posible respiro más tarde en el año, pero sin cambiar la tendencia fundamental de un calentamiento global alimentado por el uso masivo de petróleo, carbón y gas fósil.

El mundo registra una media de temperatura anormal desde junio del año pasado.

Abril de 2024 no es una excepción a esta regla, con una temperatura media de 15,03° C, lo que representa 1,58° C más que un mes de abril promedio de la era preindustrial (1850-1900).

Temperatura global 1,61° C más alta

“Aunque inusual, una serie parecida de récords mensuales ya se había observado en 2015/2016”, señala sin embargo Copernicus.

En los últimos doce meses, la temperatura global ha sido 1,61° C más alta que en la era preindustrial, superando el límite de 1,5° C establecido por el acuerdo de París. Sin embargo, esta anomalía debe ser observada en promedio durante varias décadas para considerar que el clima ha alcanzado este umbral crítico.

El mes pasado fue el segundo abril más cálido jamás registrado en Europa, al igual que lo fue marzo y todo el período invernal.

