Wendy Guevara da su opinión por no aparecer en un video de Madonna

La aparición de Wendy Guevara en uno de los conciertos de Madonna sigue dando de qué hablar, pero ahora los fans han cuestionado por qué la influencer no fue incluida en un video que muestra lo mejor de los shows de la reina del pop en México. Ella no se ha quedado callada y dio su opinión al respecto.

En una entrevista para el programa “De Primera Mano” Wendy comentó que no sólo ella fue ignorada para aparecer en el clip, sino también el actor Alberto Guerra: “Unos burlándose y otros enojados, que porque Madonna no me subió (al video). Tampoco subió al actor ese que subió (al escenario), nomás subió el de Salma Hayek porque fue el último día, pero la gente pues de todo se enoja. Yo ya les dije que si se molestan, le marquen a Madonna y le digan”.

Wendy agregó que debido a un compromiso laboral como conductora no pudo acudir a la exclusiva fiesta que se le hizo a Madonna con motivo del término de sus conciertos en México: “Obvio no pude ir a la fiesta porque yo tuve mucho trabajo y tenía también los premios Latin American Music Awards, que fueron por Univision y luego por Televisa, entonces yo tenía muchos compromisos también, y además si me invitó o no me invitó ni modo. Los que se enojan o los que se ríen, a ustedes Madonna no sabe ni que nacieron, pero por lo menos Madonna ya sabe de mi existencia”.

Hace dos semanas la ex participante de “La Casa De Los Famosos” publicó en Instagram una fotografía que la muestra de espaldas y sentada junto a Madonna durante el concierto en el Palacio de los Deportes. Ella escribió junto a la imagen (que lleva más de 536,000 likes) el mensaje: “Y un sueño hecho realidad, gracias Madonna”.

El mes pasado Wendy Guevara se fue de viaje a París, Francia, junto con el actor Julián Gil. Ambos trabajaron en una serie especial de TelevisaUnivision que será transmitida durante los Juegos Olímpicos. Ella no podía dejar de compartir en Instagram fotografías en las que aparece con Julián, posando en las cercanías de la Torre Eiffel.

Desliza para ver todas las fotos

