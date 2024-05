Leyenda del América no deja títere con cabeza en el plantel de las Águilas

Fiel a su polémica personalidad, el legendario mediocampista del América, el brasileño Antonio Carlos Santos, desempolvó el revolver para prácticamente acribillar con sus críticas a los actuales jugadores del plantel americanista Henry Martín, Diego Valdés e Igor Lichnovsky, al puntualizar que no tienen la calidad suficiente para portar la importante playera del cuadro de Coapa.

Entrevistado por David Faitelson en el canal deportivo TUDN, Santos no tuvo compasión de los jugadores americanistas, sobre todo con el delantero Henry Martín, quien en los seis años de su carrera con el América ha ido de menos a más hasta convertirse en el séptimo goleador en la historia del equipo con 101 goles.

En la emisión también se refirió a la exfigura del Real Madrid, Hugo Sánchez, a quien calificó de soberbio y que de haberse quedado en el plantel americanista habría golpeado al Pentapichichi, por las diferencias personales que tiene con el máximo referente del fútbol mexicano a nivel internacional.

Pero Santos tuvo otra visión e inclusive calificó de fracaso la actual gestión de su compatriota André Jardine al frente del equipo americanista en el torneo Clausura 2024, después de que hace algunos meses defendió la gestión del mismo director técnico, sobre todo al conquistar el título 14 en el torneo Apertura 2023, aunque sin tomar en cuenta los últimos resultados que ha registrado el cuadro de Coapa.

Respecto a Henry Martín dijo que: “Siempre fui crítico de Henry, con todo respeto, siempre he dicho que era un tronco y que no merece estar en el América, sobre todo porque los delanteros de la actualidad deberían tomar de ejemplo el estilo de Cabinho, quien es el máximo goleador de la Liga MX”.

Pero las críticas de Santos no se detuvieron ahí, sino también la emprendió contra el chileno Diego Valdés, de quien dijo que: “Es bueno a secas. Todavía le falta, es un jugador que tiene la inteligencia, pero no explota lo que debería de dar.”

El exmediocampista campeón en las temporadas 1987-88 y 1989-90 con el cuadro de Coapa, también tuvo críticas hacía el zaguero chileno Igor Lichnovsky, de quien dijo que: “La verdad, no sé cómo se contratan jugadores en el América, si un tipo sale corrido de Tigres y lo premian con el América, en el fútbol mexicano estamos para llorar.”

Para finalizar tuvo palabras muy severas para el actual desempeño de su exequipo: “América es buen equipo, tiene buen plantel, pero los jugadores están sobrados, ellos no están haciendo esa parte de cuando llegan a liguilla. No estoy diciendo que el América no es campeón, llevamos 25 años, más de 60 torneos, tenemos 5-6 torneos cortos, es un fracaso total”.

Cabe señalar que no es la primera ocasión que Antonio Carlos Santos ha criticado a su antiguo equipo, donde mucha gente ha considerado que parte de esta actitud se debe a que no le han dado oportunidad de mostrar su talento en un cargo dentro de la organización milloneta, pero la realidad es que el brasileño tiene la autoridad y antecedentes para emitir este tipo de críticas.

Calificó de soberbio a Hugo Sánchez



En la misma emisión, Antonio Carlos Santos al ser cuestionado de su relación con Hugo Sánchez expuso que no es cierto que el máximo referente del fútbol mexicano lo haya echado del América: “Esas son las malas lenguas, la historia fue así: yo tenía propuesta para ir a Portugal, Italia o River Plate de Argentina y no soy mentiroso, tampoco ando diciendo que yo fui o que me la creo mucho o que tuve oportunidad de ir al Real Madrid”.

Hugo Sánchez fue blanco de duras críticas por Antonio Carlos Santos, debido a viejas rencillas personales que revivió el exjugador brasileño. Foto: Imago7.

Y añadió que: “Para nada, lo que dije son opciones reales que tuve, llegaron y llamaron a Panchito y yo quise ir al Porto, porque en Portugal, dije voy a hablar el mismo idioma, voy a jugar la Champions League, en aquel entonces será el campeón de campeones, entonces decidí irme, pero no me echaron”.

Expuso también que: “Con la llegada de Hugo me habla el señor Emilio Diez Barroso y me dice ,oye va a llegar Hugo y le digo mira si llega, va a haber madrina (golpes), si ustedes lo quieren así, por mí, no hay problema, va a haber madrina (pelea), porque para empezar ese tipo es un soberbio, es un tipo mala leche, siempre lo ha dicho, siempre lo ha sido, pero nadie dice nada todo el mundo se queda callado”.

Y terminó diciendo que: “Sabemos que es la figura emblemática de México, pero con el Negro se la pellizco, pero no me fui del América por su culpa, me fui porque yo quise, me fui a Portugal, fui a jugar al Porto, fui hacer lo que a mí me parecía y para evitar que tuviera eso, pues me fui y después cuando regreso ¿quién se fue?, pues Hugo, por ahí dicen que el karma es el karma, pasó lo mismo, cuando yo llegué tuvo que firmar contrato de recesión de contrato.

