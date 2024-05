Javier Aguirre tranquilo de cara a su futuro en el Mallorca: “Ya perdí mi empleo alguna vez”

En la cabeza de Javier Aguirre en estos momentos no hay espacio para ponerse a pensar en el futuro. El director técnico mexicano está enfocado en concretar la permanencia del Mallorca en LaLiga para la próxima temporada y no se preocupa sobre una posible renovación, o no, con el cuadro balear.

Preparándose para el partido de este sábado a Las Palmas en un partido importante para terminar de escaparse del descenso, el “Vasco” Aguirre reconoce que la sensación de no tener certeza sobre su futuro es algo que no le genera ansiedad ya que sabe lo que es perder su trabajo.

“Nunca me he guiado por lo de fuera. No necesito saber que mi equipo jugó mal, porque es algo que yo lo sé. Tampoco necesito leer que voy a perder el empleo, porque lo he perdido alguna vez”, comentó el experimentado entrenador mexicano que termina su contrato con el Mallorca al final de temporada.

El Mallorca de Javier Aguirre vio como se terminaba su racha positiva de tres partidos sin conocer la derrota con su revés ante el FC Barcelona el pasado 8 de marzo por el campeonato español. Crédito: CATI CLADERA | EFE

Javier Aguirre, quien lideró al Mallorca hasta la final de la Copa del Rey esta temporada que terminaron perdiendo en un emocionante encuentro ante el Athletic Club en la tanda de penales, también le restó importancia a los rumores sobre posibles candidatos para ocupar su puesto la siguiente campaña.

“Si han salido ocho nombres, es porque los periodistas hacen un trabajo. No es la primera vez que me encuentro en esta posición”, agregó el mexicano haciendo referencia a los rumores que vinculan a Jagoba Arrasate, actual DT del Osasuna, como un fuerte candidato a asumir el mando en el Mallorca.

Pero más allá de esos rumores, el Mallorca de Javier Aguirre todavía tiene en sus manos la posibilidad de asegurar su permanencia en LaLiga a falta de cuatro fechas para que se termine la temporada. Una victoria balear este sábado en casa ante Las Palmas y un empate o derrota del Cádiz lo certificaría.

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre durante la rueda de prensa previa al partido de semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad que el cuadro balear superó para instalarse en la final. Crédito: CATI CLADERA | EFE

“Seria virtual, sí. Desde el partido ante el Sevilla lo hemos ido comentando. Tanto de la permanencia como de finales. Mañana volverá a incidir en ello”, agregó el entrenador mexicano durante su rueda de prensa previo al compromiso que disputarán este sábado en Son Moix.

Sin embargo, el equipo del “Vasco” Aguirre tiene el firme objetivo de concretar la salvación del descenso así como también reencontrarse con la victoria en el campeonato español, algo que no le ocurre al cuadro bermellón desde el 16 de marzo ante el Granada (1-0).

Después de aquel encuentro el Mallorca acumula seis encuentros sin poder sumar de a tres puntos, incluyendo la derrota en la Copa del Rey. En este lapso sólo empató un par de compromisos. Se encuentra en el puesto 17 de la clasificación con 32 puntos, sólo seis más que el Cádiz.

