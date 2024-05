Kylian Mbappé confirma su marcha del PSG al final de temporada pero sigue sin revelar a dónde se irá

Kylian Mbappé finalmente confirmó que se marcha del París Saint-Germain. Después de numerosos reportes que indicaban que el astro francés no tenía planes de renovar su contrato con el equipo parisino, este viernes el propio jugador hizo oficial su decisión de no seguir en el PSG.

Con un video en sus redes sociales, el capitán francés anunció su decisión de no seguir con el equipo en el que se convirtió en una mega estrella y con el que tiene contrato hasta el final de la presente temporada y al mismo tiempo mostró su agradecimiento con el club parisino.

“Les quiero anunciar a todos que es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a renovar y terminaré mi aventura en las próximas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes (ante Toulouse) el próximo domingo”, comentó la estrella del fútbol mundial de 25 años.

MERCI. 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/t0cL2wPpjX — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 10, 2024 El anuncio que el astro francés Kylian Mbappé colgó en sus redes sociales haciendo oficial su decisión de no seguir con el París Saint-Germain y que rápidamente se hizo viral.

“Es difícil, difícil, y nunca pensé que sería tan duro de anunciar que dejaría mi país, Francia, la Ligue 1, el campeonato que siempre he conocido. Pero creo que necesitaba esto, un nuevo reto al cabo de siete años”, agregó el máximo goleador de la Ligue 1 esta temporada en la que el PSG logró otro título.

Fiel a su estilo, Kylian Mbappé no dio muestras de dónde seguirá con su carrera, aunque sí dejó bien claro que no seguirá en su natal Francia. Los rumores indican que el Real Madrid es el gran candidato para quedarse con el astro francés aunque desde Arabia Saudita podrían hacer una movida.

Poco después de dejar escapar una nueva oportunidad de llevar al PSG a una final de la Champions League tras quedar eliminados ante el Borussia Dortmund en las semifinales, Mbappé señaló que ese siempre fue su objetivo con el equipo, poder brindarles alegrías a través de los triunfos.

Kylian Mbappé se marcha del PSG siendo el máximo anotador de la Ligue 1 con un nuevo título en el torneo francés y la posibilidad de ganar la Copa de Francia. Crédito: Emilio Morenatti | AP

“Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me habéis mostrado durante estos siete años. Pero nunca he querido engañaros, siempre he tratado de ofrecer resultados”, comentó el atacante que espera poder tener una gran despedida con el equipo parisino.

“He sido yo, con mis cualidades y mis defectos. He intentado dar la mejor versión de mí mismo. Vamos a tratar de terminar este año con un nuevo trofeo. Vamos a pasar buenos momentos durante lo que queda. Saben que estarán en mi corazón toda la vida. Esto es París y adiós”, cerró el atacante.

Después de conquistar un nuevo título de la Ligue 1 el PSG todavía le resta disputar la final de la Copa de Francia el próximo 25 de mayo ante el Olympique de Lyon, en lo que marcará la despedida de Kylian Mbappé quien está listo para comenzar una nueva etapa de su carrera lejos de París.

