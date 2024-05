Sandra Echeverría reacciona a los rumores de ser la tercera en discordia entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Sandra Echeverría, conocida por participar en melodramas como “La fuerza del destino” y “Esperanza del Corazón”, ha decidido romper el silencio y no dejar que su imagen sea dañada por los rumores en los que se asegura que ella fue “la tercera en discordia” que habría motivado el divorcio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Siempre atenta con los medios, la famosa respondió a los cuestionamientos sobre los dimes y diretes, dejando claro que las aseveraciones son falsas: “Me enoja mucho. Porque si hay algo que tengo es respeto hacia Mau y hacia Aislinn”, expresó.

“Me enoja mucho que porque que acabábamos de hacer un proyecto en noviembre y coincide que se acerca con la fecha en que ellos se separan, entonces es de ‘Sandra de seguro es la culpable’”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda con respecto al momento en que las especulaciones dieron inicio.

Sandra Echeverría recalcó que el único lazo que la une a Mauricio Ochmann es el de la amistad. Incluso, aseguró que hubo épocas en su vida que a pesar de coincidir en su soltería, nunca se cruzaron los límites.

“Con Mauricio nunca tuve algo que ver; ni siquiera cuando estábamos solteros. Y mira que hicimos (la telenovela) Marina; luego, El clon. Y luego hicimos la película”, apuntó.

A pesar de la polémica que han protagonizado, Sandra Echeverría le guarda mucho cariño al actor mexicoamericano: “Y siempre en la vida me lo he encontrado. Es adorado, lo adoro con todo mi corazón. Le tengo toda la confianza, él también a mí. Luego me pide consejos y yo también a él. Pero nunca tuvimos una relación. Si no la tuvimos de solteros ¿por qué la vamos a tener ahora?”, cuestionó.

Para finalizar, recordó que la polémica se suscitó cuando aún se encontraba casada con Leonardo de Lozzane, quien siempre la motivó a hacer caso omiso a las críticas: “No se vale que le metan ruido tanto a ellos como a nosotros. Por suerte, Leo era de ‘déjalos, no los peles. No pasa nada’”.

Con estas declaraciones, la actriz de 39 años busca poner punto final a los dimes y diretes que a pesar de comenzar hace más de un lustro, siguen rondando su nombre.

