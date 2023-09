¿Karla Souza fue la culpable de la separación entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne? Esto dijo la actriz

Tras el anuncio oficial de parte de la actriz mexicana Sandra Echeverría sobre su separación definitiva del músico Leonardo de Lozanne. Los rumores sobre los motivos que los llevaron a distanciarse no han parado, y entre ellos surgió el nombre de la también actriz Karla Souza.

Quien fue cuestionada hace unos días por los medios de comunicación mexicanos acerca de estos chismes que la señalan como la causante de la separación tras recientes declaraciones que hizo en un podcast.

Fue durante una colaboración con un podcast en donde la protagonista de la película “Nosotros los nobles” aseguró que un famoso cantante le confesó que tuvo una relación extramarital, lo que muchos asociaron de inmediato con el cantante de FOBIA.

Para terminar con todo tipo de especulaciones, Karla Souza dijo que tanto ella como Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne saben que la información es falsa.

“No, pues, ellos saben que no, yo sé que no, es lo que más importa, pero ustedes se divierten mucho, yo no sé, síganse divirtiendo y que los ratings suban y bajen, pero pues eso qué, ¿yo cómo voy a ser la culpable? Ni los conozco” KARLA SOUZA

Además, Souza señaló que se enteró de todo esto mucho tiempo después del escándalo que habían provocado las declaraciones que dio con el youtuber Roberto Martínez.

“Tanto ellos como yo sabemos cómo son los medios y la verdad es que me enteré mucho después de lo que pasó, cuando fui a las Diosas de Plata, me parece, que me empezaron a contar todo el revoltijo que se hizo, pero, de nuevo, yo lo mencioné por otro tema y yo no quería que me arrastrara a ese tema, más bien era para hablar del machismo en México” KARLA SOUZA

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se separan definitivamente

Fue durante una entrevista para el canal “Uno Tv”, donde la protagonista de “El clon” dio a conocer que a pesar de sus múltiples esfuerzos para recuperar el vínculo que la unía al rockero, no lo lograron y volvió a la soltería.

“Ahorita la verdad que estamos en una época complicada de toma de decisiones pero pues sí, ahorita estoy solita…” SANDRA ECHEVERRÍA

En esta misma charla, Sandra aprovechó para reflexionar sobre el trabajo que está haciendo para verle el lado positivo a esta situación. Pues más allá de los resultados, valora ante todo el esfuerzo invertido para salvar su matrimonio.

“Ha sido muy difícil, yo creo que el tiempo es clave. Otra cosa creo que también que el hecho de que uno se quede en paz, sabiendo que uno luchó hasta el final creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da”. SANDRA ECHEVERRÍA

Echeverría confesó que a pesar de esta situación no baja la guardia, pues se ha refugiado en sus proyectos profesionales, en pasar tiempo con su hijo y vivir al máximo este instante de transformación.

“He estado como tratando de estar muy distraída, he estado tomando mucho trabajo, he estado leyendo mucho, que me sirve mucho… tener planes con mi hijo, disfrutarnos. Es como una serie de cosas que van ayudando a que cada día uno esté un poquito mejor…” SANDRA ECHEVERRÍA

