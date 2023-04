Leonardo de Lozanne no ha concretado divorcio de Sandra Echeverría y niega reconciliación: “Yo no regreso”

Hace poco, Karla Souza reveló en el podcast de Roberto Martínez, que un cantante mexicano le confesó que le había sido infiel a su esposa y se separó de ella luego al saber que ésta habría hecho lo mismo. Durante encuentro con las medios de comunicación, Leonardo de Lozanne, el líder de Fobia fue cuestionado el respecto y aprovechó para frenar los rumores.

“Yo nunca me la he encontrado en ningún avión, pero además pregúntenle a ella, pero además ella muy educadamente no quiere revelar con la persona que fue […] pero pregúntenle ‘¿Fue Leo o no?’, y va a decir, ‘no’, ya bye”, dijo el famoso.

Por si fuera poco, Leonardo de Lozanne añadió que durante los años que estuvo casado con la actriz Sandra Echeverría, no existió nadie que se interpusiera entre ellos.

“Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida […] pero fue un medio ahí chafa, patito, que inventó, necesitan la nota”, explicó.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne aún no están divorciados

Leonardo de Lozanne también informó que todavía no ha concretado su divorcio, por lo que su estatus sería similar al de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes podrían aún salvar su matrimonio.

Ante esa situación, de forma tajante, el cantante de rock mexicano respondió, que ese no es su caso: “Mis respetos, pero yo no regreso”, finalizó.

Te puede interesar:

–Sandra Echeverría llora en pleno programa al hablar de su separación de Leonardo de Lozanne

–Aseguran que Sandra Echeverría echó de su casa a Leonardo de Lozanne cansada de la monotonía

–Sandra Echeverría afirma que “lo más doloroso de su vida” es separarse de Leonardo de Lozanne