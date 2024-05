¿Por qué el Alzheimer ataca de manera desproporcionada a las mujeres?

Las mujeres representan casi dos tercios de los diagnosticados con Alzheimer, son más del 60% de los cuidadores, y más de un tercio suelen ser las hijas de quienes sufren esta enfermedad crónica, las encargadas del cuidado, muchas veces sin el entrenamiento adecuado.

En la actualidad, hay 11 millones de mujeres en Estados Unidos que viven con Alzheimer, y como el principal factor de riesgo del Alzheimer es la edad, debemos tomar en cuenta que California se encuentra en una situación delicada, ya que alberga a más adultos de 65 años y más, que cualquier otro estado.

Debido a la seriedad del tema, Ethnic Media Services llevó a cabo la videoconferencia “El alto costo del Alzheimer en las mujeres”, en donde varios expertos hablaron de las maneras sobre cómo mejorar la salud del cerebro y reducir el riesgo de Alzheimer y acceder a recursos de evaluación.

La doctora geriatra Wynnelena C. Canio, directora médica de la unidad de cuidados intensivos para personas mayores de Kaiser Permanente San Rafael, recordó que en 2019, el gobernador Newsom anunció la creación de un equipo de trabajo para que hiciera recomendaciones sobre cómo California puede prevenir y prepararse para el aumento de casos de Alzheimer y otras enfermedades que causan demencia, de la cual forma parte.

“No solo California tiene más personas con demencia sino que se espera que los números se dupliquen para 2040, y esta población se está haciendo más diversa, lo que crea una urgencia para prepararse en la respuesta a las necesidades de todas las personas con demencia y sus cuidadores”.

Dio a conocer que el reporte final del equipo de trabajo incluyó diez recomendaciones principales incluidas en el Plan Maestro del Envejecimiento.

“Una de ellas fue crear una campaña de concientización pública multilingüe, multicultural e intergeneracional”.

Subrayó que el principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad, y California tiene más adultos mayores de 65 años que otros estados, lo que subraya la necesidad de educación, concientización y preparación.

La campaña Take on Alzheimer es la primera sobre el Alzheimer en el estado, y fue desarrollada por el Departamento de Salud Pública para cambiar la percepción y reducir el estigma que rodea a la enfermedad.

“Me hubiera gustado que tuviéramos algo así cuando mi abuela fue diagnosticada. Nos hubiéramos preparado mejor, especialmente mi madre, quien la cuidaba”.

Dos tercios de los estadounidenses con Alzheimer son mujeres, y más del 60% de los cuidadores son mujeres, dijo.

Según el informe de datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer de 2024 de la Asociación de Alzheimer, el riesgo de demencia o Alzheimer a los 65 años es aproximadamente uno de cada cinco para las mujeres y uno de cada 10 para los hombres.

Trágicamente, dijo que el miedo y el estigma, a menudo impiden que muchas personas busquen información, asistencia o un diagnóstico hasta que la enfermedad haya progresado.

“​​Podemos reducir eso, educando y capacitando a todos los californianos para que reconozcan los signos de la enfermedad de Alzheimer por sí mismos y por los demás”.

Por lo tanto, recomendó iniciar una conversación con amigos, seres queridos o proveedores de atención médica para que aprendan formas de reducir y mejorar la salud del cerebro antes o después de un diagnóstico de Alzheimer.

“Juntos podemos enfrentar el Alzheimer”, afirmó.

Por qué las mujeres tienen más riesgo

La doctora Mirella Diaz-Santos, profesora asistente en la residencia de neurología de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), dijo que se investiga las razones por las que las mujeres están más expuestas al Alzheimer y la demencia, y se han estudiando factores que van desde la genética, la longevidad, la menopausia, estresores crónicos, y hasta la discriminación y el racismo.

“Lo cierto es que hay ciertas comunidades como las mujeres en un riesgo mayor”.

Dijo que entre la comunidad latina hay mucho estigma para hablar del tema, y estamos sufriendo en silencio porque tenemos miedo de ser etiquetados con demencia, lo que típicamente está asociada con estar loco.

“Hay muchos factores que pueden afectar la memoria, y no es la demencia. La deshidratación es un factor clave. Si actuamos rápido y tenemos estas conversaciones, podemos revertir las causas y ojalá nuestro riesgo colectivo”.

La vergüenza y el Alzheimer

Anni Chung, presidenta de Self Help for the Elderly, dijo que muchas veces de manera equivocadamente llamamos al Alzheimer y a la demencia, enfermedades mentales, incluso en la comunidad china se emplean términos despectivos y las personas no quieren ser asociadas con sus seres queridos que sufren esta enfermedad, o los esconden.

“Esconder a un familiar con Alzheimer o demencia, significa que no salen a pedir ayuda, a buscar recursos y no quieren aprender sobre el Alzheimer, la demencia y otros desórdenes relacionados, lo que hace que la situación empeore”.

Dijo que se tiene que cambiar esta narrativa y entender la demencia para que las familias sepan cómo cuidar a sus seres queridos sin sentir vergüenza.

Pero además hizo ver que los cuidadores y los miembros de la familia necesitan ser entrenados para entender y proveer un mejor cuidado.

Si quieres conocer más sobre el Alzheimer, visita la página: Take on Alzheimer.