Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de mayo de 2024

Aries

Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de ventas muy perro ya va ir de lo mejor pero debes aprovechar. Si tienes pareja los celos estarán a la orden del día así que no des motivos para que eso suceda. Debes aprender a soltar todo eso que ya te dañó o no te deja avanzar, ve por tus sueños y anhelos y te llevarás grandes sorpresas. Domingo de cambios en el cual comenzarás a planear tu semana con dieta y ejercicio. Sueños premonitorios que te van indicar situaciones que estan por suceder, no temas a cambios en el área laboral te va ir mucho mejor de lo que te imaginas. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia y futuro pues vendrán días de crisis en los cuales andarás bien necesitado. Este fin de semana te vas enterar de cuestiones bien gruesas que tienen que ver con ex parejas o con traiciones de amistades que podrían dolerte en el alma, no hagas caso a llamadas con ex que pueden suceder y ponerte de malas. Aprende a que se te resbalen los malos comentarios de las personas, sino te dan para el gasto eso no tiene porque quitarte el sueño, eres una persona muy capaz y llegas a lograr lo que te propones no vuelvas al pasado y menos sino te fue tan bien. Dolores musculares e infecciones en estos días. Si tienes miedo de caer y cometer los mismos errores jamás lograrás avanzar de las equivocaciones y de los errores se aprende mucho.

Tauro

Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa, siéntele el sabor. Cambios en tus estados de ánimo que podrían afectar a quienes te rodean. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa y lo que tienes a tu lado. Cuídate de amores de una noche los cuales vendrán a cambiar tu forma de pensar y podrían meterse en tu corazón. Te viene un dinerito extra que debes saber utilizar sino se te irá de las manos de manera rápida. Te vas enterar de ciertos chismes que andan rondando en tu familia y que te podrían afectar. Cuídate de pérdidas de objetos. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar. Cuando hay amor, confianza y responsabilidad cualquier relación puede funcionar solo es cuestión que te apliques y hagas la cosas bien. Te llegará una noticia de tierras lejanas y un comentario de persona importante para ti que te hará bien feliz, disfruta. Amistad se aleja por chismes le llegarán. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches y no las dejes ir, ya no te atontes.

Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar deja que las cosas tomen su rumbo.

Géminis

El amor llegará cuando tenga que llegar así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso, a veces descuidas demasiado tu alimentación. Ten paciencia y no esperes que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y actuar con las personas que no te valoran. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención. Es momento de emprender cambios los cuales te lleven a lograr tus objetivos y metas que han estado estancados. Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti. No esperes recibir nada de quien sabes nunca ha estado para ti o solo te llevarás decepciones. Amistad te busca para pedirte consejo dale el mejor que tengas que tarde o temprano tu lo necesitarás. La vida te llevará hacia el lugar y la persona correcta sin necesidad de tener que estar buscando y equivocándote. Andarás bien arto o arta en tu trabajo pues sientes que ya no te llena y que se ha convertido en una rutina, busca mejores oportunidades y no sueltes lo que tienes hasta tener asegurado tu fututo.

Cancer

Recibirás visitas inesperadas, debes ya dejar de estar con las mismas cosas de siempre, recuerda que vida solo una ya no la desperdicies y pon mas atención en lo que haces y en quien la desperdicias. Hay oportunidad de comenzar a planear un viaje con familia que son importantes para ti. Deja de pensar tantas tonterías antes de ir a la cama y mejor centra tu energía en ver las cosas como son, busca los medios pa’ lograr cada cosa y no te agüites por lo que otras personas digan o piensen. Se viene una separación o un divorcio en próximas fechas que podría afectarte más de la cuenta. Posibilidades de reencuentros con familiares lejanos y vienen algunos problemas en la familia por chismes o faltas de acuerdos. Te cuesta un friego a soltar los liquidos que andas retenidendo desde hace tiempo, recuerda que subes muy rápido de peso, así que trata de cuidar más tu alimentación, consume té verde y trata de hacer más ejercicio para evitar problemas renales. Posibilidades de un viaje y de recibir un dinerito extra, si has tenido problemas o discusiones con tu pareja todo se torna bueno pa’ arreglarse y solucionarse. Aguas con tropezar con las mismas piedras, no vuelvas a comer algo de lo que ya te hartaste. Posibilidades de viaje o de salir de la rutina. Ten cuidado con 2 amistades te están traicionando y hablando mal de ti. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste.

Leo

Cuídate mucho de seguir mendigando amor porque suele hacerse costumbre, recuerda que nadie merece tus ruegos y mucho menos tus lagrimas. Cuídate de enfermedades respiratorias y dolores de garganta, por andar enseñando de más te vas enfermar. Aléjate de personas que te quiten el oxigeno o te hagan sentir que vales menos, aprende que nadie vale más que tu y que lo que quieres lo puedes cumplir con o sin ayuda de los demás. Eres un ser de luz que siempre ve por los demás pero te atontas un friego porque descuidas tu vida, recuerda que tus sueños son tan importantes como los de tu pareja o familia, no permitas que nadie los empañe y no busques cumplir los sueños de los demás sin antes haber cumplido los tuyos. Déjate de tonterías y ponte ya las pilas, si ese infeliz o esa hija de la fregada no hacen nada por estar contigo o acercarse a ti a la fregada, ya no pierdas más tú tiempo en gente tonta o de lo contrario te vas a quedar a vestir santos. Es momento de aprender de los errores del pasado para no volver a ver en las mismas situaciones de antes. No le andes dando caldo de calzón a nadie y menos si ya tienes una relación. Aprende a soltar lo que ya no sirve y darte oportunidad de conocer a alguien más. Aprende a decir que no y a no estar siempre para los demás. Si buscas cambios en tu relación haz las cosas distintas, vienen celos en puerta por culpa de alguien de facebook.

Virgo

Si no tienes ninguna intensión de iniciar una relación, deja de darles atole con el dedo a las demás personas y deja en claro bien cuál es tu situación, no es justo que enciendas el boilers y no te metas a bañar, recuerda que la vida es perra y te van hacer eso mismo que tú haces a ti. Deja de quejarte por lo que te sucede y mejor ponte las pilas para salir de situaciones tontas en las que has andado metido o metida, no confundas el cariño que te dan ciertas personas con amor, ten mucho cuidado en quien confías y a quien le pones tu corazón de lo contrario te van a lastimar como en ocasiones pasadas. Aguas con relaciones a distancias, solo están hechas pa amores fuertes. No esperes ya más de esa persona, si realmente le interesaras estaría ahí para ti cuando la necesitas y no cuando a él o ella se le da su gana. Vienen celos de amistades y problemas por chismes y malos entendidos, deja en claro como están las cosas y recuerda que por mas piadosas que sean las mentiras si salen a la luz vas a quedar en mal. Si buscas mejorar tu nivel económico déjate de huvonerías y pon los pies en la tierra, ponte a trabajar en eso, los negocios se prestan en tu casilla pa salir de la jodides en que te andas manejando.

Libra

Aguas con esas amistades que te andas cargando que no sirven ni para ir a incomodar a su madre, se la han pasado hablando tonterías y media de ti, debes de ser más desconfiado o desconfiada de la gente pa que no te vuelvan a jugar el dedo en el hocico. Podrías estar cansado o.agotado por ciertos problemas que gobiernan en tu vida, suelta y deja ir todo lo que no es tuyo y deja que la vida fluya para tu bienestar. Aguas con lo que les cuentas a tus amistades, son muy de ir a contar todo y agregarles mas de la cuenta, te pueden meter en problemas, necesitas creer más en ti y mostrarte a ti mismo o misma que pueden salir delante de los golpes que te da la vida, eres un ser fuerte y puedes fregarte a quien quieras y cumplir tus metas, aquí el problema es que no crees en ti ni confías en tu corazón. Posibilidades de reencuentros con amistades a quien dejaste de ver desde hace un friego, necesitas aprender a creer en ti y mandar a la fregada a todas esas personas que pa lo único que te sirven es pa poner piedras en el camino. En las relaciones amorosas te muestras titubeante, date la oportunidad, dale vuelo a la hilacha y que sea lo que vaya ser, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información.

Escorpión

Vienen momentos muy buenos en familia esta nueva semana, pero una noticia que te dejará muy pensativo en el área de los amores es momento de mandar a la fregada a personas que no te aportan nada. Mucha suerte en juegos de azar así que aprovecha tu suerte. Ten mucho cuidado con cambios en el área laboral porque vienen cambios en horarios y dineros. No tengas miedo a enamorarte de nuevo, sino tienes una relación y anteriormente la pasaste mal es momento de darte una segunda oportunidad. Una infección en estos días que podrías ir a pagar al médico. Amistad sufre accidente y podría necesitar de su ayuda. Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. Días de mucha incertidumbre y de grandes cambios que te van a beneficiar mucho sobre todo en el área de los dineros. No te dejes manipular por terceras personas que buscarán dañarte o afectarte por medio de críticas contra ti y tu propia familia. Embarazo dentro de la familia y posibilidad de realizar un viaje, no es momento de regresar al pasado y menos por quien se fue sin razón alguna, es momento de ponerte muy perro y no permitir más abusos.

Sagitario

Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Viene un viaje que se materializará, te va ir de lo mejor, aprovéchala y disfrútalo al máximo. Cuidado con tu carácter que andará muy fuerte y podrías dañar y lastimar a persona importante para ti, viene dinero extra y oportunidad de crecimiento en el área laboral y área de los negocios. No te dejes llevar por una noticia que llegará en estos días y que podría afectarte en cualquier momento. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Aléjate de relaciones prohibidas recuerda que no estás para esas tonterías de amantes y tontería y media. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos.

Capricornio

Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Eres bueno o buena y noble y has sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras, pero sobre todo nuevas personas a tu vida. Deja que los perros ladren, no es momento de detenerte en el camino sino de seguir tu rumbo para lograr cuanto quieres y te has propuesto. Amores de una noche y posibilidad de encamamiento con amistad. Si tienes pareja y ésta se ha tornado algo frío o fría podría ser que se ha cansado de la misma rutina, innova mejores momentos con tu pareja. Ten cuidado con lo que buscas y quieres en la vida podrías tomar decisiones equivocadas de las cuales te lamentarás en tu futuro. Ofrecimientos de nuevo trabajo o llegada de un dinero extra por una deuda pasada o préstamos. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de arreglar. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, te buscan solo por interés.

Acuario

Suelta todo eso que no te deja avanzar primero estas tú, después tú y al final tú. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Vienen días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a madurar mucho y dejar atrás todo eso que ya dolió demasiado. No esperes recibir nada de nadie y mejor haz lo que tienes que hacer pa ser feliz, la semana que llega se va tornar difícil pero depende de ti pa que eso no suceda, no le des importancia a tonterías, que no te quiten el sueño, mejor dale pa delante y arregla esos problemas que has traído cargando desde hace tiempo. Momento de madurar y reflexionar mucho sobre lo que has hecho en tu vida y las ganancias que te ha dejado, toma cada prueba como lecciones para que sepas que errores no volverás a cometer. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Posibilidad de cambio de trabajo o mejorar en la cuestión económica. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo o en cualquier momento te van a mandar a la fregada, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera.

Piscis

Debes dejar a un lado todos los rencores del pasado, y quitar de tu vida y tu pensamiento a esa persona que tanto te afecto y te lastimo. Cuídate de caídas y dolores musculares pues estarás en puerta en estos días, te podrías dar en la madre. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños. Noticia de un amor del pasado llegará a tus oídos y te pondrás algo incomodo o incomoda. No descuides la parte de tus sentimientos te has vuelto algo duro e insensible e hijo de la fregada. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. No permitas que personas de tu pasado se involucren de nuevo en tu presente. Ya no permitas que chismes de vecindad te pongan de malas, cierra ciclos y ve quitando de tu camino eso que te estorbe. Confía mucho más en ti y en tu talento y capacidad de lograr lo que te de tu gana. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna hija de la fregada te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero caes en tonterías y al final terminas con la peor miércoles que encuentras.