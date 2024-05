Quién es Ana Paula Valle, la chica mexicana vista con Lenny Kravitz recientemente

Lenny Kravitz es un artista al que le encanta viajar a México; hace algunas semanas fue visto en galerías de arte, plazas y hasta en un puesto de hamburguesas, pero uno de los motivos de sus visitas podría ser una bella modelo que lo ha acompañado, generando rumores sobre un romance.

La chica en cuestión es Ana Paula Valle, una modelo de 27 años originaria de Puerto Vallarta, Jalisco. Ella ha trabajado para agencias como Chadwick, MGM y We Love Models; posó para la portada de la revista ELLE y en 2019 fue relacionada sentimentalmente con Alejandro Fernández, pues apareció en el videoclip de la canción “Caballero”, impactando con su singular belleza.

Lenny conoció a Ana Paula en 2022, y se han visto tanto en Estados Unidos como en México, visitando restaurantes y galerías de arte. El cantante es muy celoso de su vida privada, por lo que será difícil que hable abiertamente sobre esta relación. En cuanto a la modelo (quien estudió mercadotecnia) recientemente desactivó su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 32,000 seguidores.

A sus 59 años Lenny Kravitz se mantiene en plena forma física. El mes pasado compartió un video en el que se muestra en el gimnasio Hudson Yards de Nueva York, levantando pesas y usando pantalones de cuero, botas y gafas oscuras. Días después el artista comentó a Variety lo siguiente: “Siempre hago ejercicio con pantalones de cuero o jeans y botas y lo que sea, si no estoy haciendo cardio. Si hago cardio, obviamente usaré sudaderas porque estaré sudando por todos lados. Pero si levanto pesas, no sudo tanto. Entonces, muchas veces vengo de algún lugar o voy a algún lugar. Y simplemente no me importa. Me presento, tengo 45 minutos, lo hago y corro hacia donde voy. No hice eso para decir: ‘Oh, déjame ser tan diferente y usar pantalones de cuero y gafas. No, sólo soy yo caminando desde la calle”.

Kravitz demuestra perfectamente lo anterior en su más reciente video de Instagram, en el que aparece en su casa, usando jeans y ejercitándose en los anillos; el mensaje que escribió junto al clip fue: “Otro día…otra vida. Da gracias”. El cantante no descuida su carrera musical, y el 24 de mayo lanzará su álbum Blue Electric Light, del cual promociona el sencillo “Human”.

