Elon Musk ofrece su perspectiva sobre la energía solar en sus vehículos

Elon Musk, CEO de Tesla, ha vuelto a generar titulares con sus comentarios sobre la posibilidad de incorporar paneles solares a los vehículos de su compañía. Hace semanas, en entrevista en el podcast Joe Rogan Experience le preguntaron sobre abordar la idea de la energía solar en coches de la marca.

Musk comenzó explicando la cantidad de energía que se podría generar a través de paneles solares en un vehículo. “Bueno, tenemos un área rápida, por lo que es aproximadamente un kilovatio por metro cuadrado normal al sol, aproximadamente”, reveló.

Sin embargo, rápidamente señaló que esta cantidad de energía no sería suficiente para mantener un auto en funcionamiento constante, ya que la superficie de un vehículo no proporciona el espacio necesario para generar la energía requerida.

Cuando Joe Rogan le preguntó si Musk estaba considerando paneles solares plegables, el CEO de Tesla confirmó la idea. “Sí, tendrías que desplegarte como lo hacen los satélites Starlink, donde se despliegan los paneles solares”, dijo Musk.

La postura del empresario

A pesar de la fascinación de Musk por la idea, también fue claro en cuanto a los desafíos prácticos que presenta. “Solo necesitas más superficie”, admitió, destacando que los vehículos actuales no ofrecen suficiente área para albergar paneles solares lo suficientemente grandes como para alimentar el automóvil mientras está en movimiento.

Así, esta limitación estructural plantea interrogantes sobre la viabilidad de implementar esta tecnología en la práctica, y justamente, ello se basó para dar su veredicto final: Los autos no tienen suficiente superficie para que tal idea sea factible.

De esta manera, deja en evidencia que la tecnología de paneles solares desplegables en automóviles presenta desafíos técnicos y logísticos que deben abordarse antes de convertirse en una realidad, diciendo que no por el momento, aunque no cerró la puerta de forma definitiva, solo aseguró que por el momento no es posible o factible.

