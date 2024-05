Yuri advierte que su gira con Cristian Castro podría estar en riesgo

La gira de Yuri con Cristian Castro ha tenido mucho éxito, y en esta temporada ella se está presentando en Estados Unidos con su propio tour Euforia. Sin embargo, la cantante comentó que los próximos conciertos que darán juntos podrían estar en riesgo, debido a que hace unos días él informó sobre su reconciliación con la argentina Mariela Sánchez.

Entrevistada para el programa “Ventaneando”, Yuri dijo que no esperaba que Cristian y Mariela retomaran su relación: “Yo no lo creía. (El mensaje) me lo mandó una fan y me dice: ‘Mana, prepárate’. Lo vi y dije: ‘¡Regresó!’ Ay Cristian, no tienes llenadera”.

Con el buen humor que la caracteriza, la intérprete agregó que la actitud de Castro en el escenario es distinta cuando tiene novia: “Yo veo que a veces se me desenfoca, y cuando está la susodicha o la de turno ahí como que no hacemos click en el aspecto de cuando cantamos a dúo. Pero yo siento que Cristian como que se aleja, como que no sabe convivir, a lo mejor no tiene el colmillo, puede ser, de convivir con otra persona en un escenario. Cuando no tiene novia, ay, no sabes, es divino, echa chistes como el papá (Manuel Valdés)”.

Yuri espera que a pesar de la relación de Cristian con Mariela los conciertos se lleven a cabo de la mejor manera, y confía en que no haya problemas de última hora: “Yo ya le dije a mi manager, porque pidieron 20 fechas más. Espero y le pido a Dios Padre que tengamos esa química y que todo salga bien para que la gira siga pa’lante”.

Cristian Castro publicó en Instagram fotografías en las que aparece con su mamá (Verónica Castro) y Mariela Sánchez en la Basilica de Guadalupe, y también escribió el mensaje: “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”. Yuri también opinó acerca de la novia del cantante: “Ella es más fuerte, ella es más colérica, es una mujer fuerte, controladora. La otra chica que estuvo ahora (Ingrid Wagner) también me cayó muy bien, muy linda, más relajada, ella no se metía en nada, toda sonriente”.

